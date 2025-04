Zgodba o najlepših pisanicah in najboljši potici

Med prazniki ljudje namreč velikokrat spregledamo, da še tako vzorno pripravljene dobrote in okrašeni domovi brez časa, ko se ustavimo zase in za svoje bližnje, izgubijo pravi pomen. V Beli krajini, kjer že stoletje izdelujejo prekrasne belokranjske pisanice, to dobro vedo. " Lepo je biti belokranjec. Tu je mir, bele breze imamo in dovolj dela." Tako je na moje vprašanje, zakaj je v Beli krajini tako mirno in lepo, odgovorila Vesna Veselič , rokodelka in mojstrica v izdelovanju belokranjskih pisanic iz Adlešičev, kjer se ta posebna umetnost že stoletje upira pozabi. Vesna je to umetnost spremljala že kot deklica, resneje pa se je je lotila šele potem, ko jo je v to prisilila njena sodelavka, ki bi Vesni morala izdelati nekaj pisanic. " Sama si jih naredi. Če je kdo za to sposoben, si pa ti." Kolegica ji je vrgla rokavico, Vesna jo je sprejela, in zdaj že 25 let, poleg belokranjske vezenine, ustvarja prekrasne izdelke domače obrti.

Te rada imam, ti pisanico dam ...

"Kaj naj narišem?" jo vprašam. Napaka. Drugje se na jajca riše, v Adlešičih pa piše. In to ne s črnilom, ampak čebeljim voskom. V Adlešičih se ohranjajo tradicionalni ornamenti, ki so znani že stoletje in več, lahko pa se piše tudi priložnostne pisanice. Dekleta so rada podarjala pisanice svojim fantom in nanje mogoče napisale: "Pisanico ti dam, ker te rada imam." Hm, le kaj je potem fant vrnil dekletu, sem razmišljala. Morda pa košaro. Včasih je bilo pletenje košar moško opravilo. To za Vesno in različne naročnike še vedno rad naredi Vesnin mož. "Najbrž ji je vrnil tako, da jo je imel rad," moje misli prekine Vesna z odgovorom na moje prvotno razmišljanje. Kako prav ima.

"In kaj je razlika med pirhom in pisanico?" vprašam Vesno. "Pirh je ponavadi jajce, tisto za pojest, pisanica se pa za spominek ohrani." Danes se pisanice res redkeje uporabljajo ob velikonočnem zajtrku, pač pa so trajni spominek – zato jih ne barvajo več z čebulnimi olupki in jajca niso polna, pač pa jih pred začetkom pisanja izpihajo. Ta navada se je ustalila predvsem po drugi svetovni vojni, ko so gospodinje dragoceno jajce porabile v kuhinji, jajčno lupino pa popisale in prodale kot spominek. V roke dobim pisalko, v njej zatlačen vosek in zabava se lahko začne.

Pisanje z voskom zagotovi, da se pri barvanju pirhov barva ne bo prijela na mestu, kjer je jajčno lupino prekril čebelji vosek. Mora pa biti čebelji vosek, parafin bi se pri kuhanju stopil in učinek najinega truda bi se izničil. Ko sva zaključili s prvim pisanjem, sva jajca namočili v hladno vodo z rdečim krep papirjem. Čakalo naju je drugo pisanje z voskom na rdečo jajčno lupino, potem pa z jajcem hitro hop v toplo vodo s tekstilno črno barvo. Vosek se je raztopil in na mestu prvega pisanja so se zasvetili ornamenti v barvi jajčne lupine, pa potem še na mestu drugega pisanja, nepopisan del jajčne lupine je ostal črn. "Ta je pa popackan." Hja, tudi to znajo narediti morda kakšni mastni odtisi prstov. "Te rada immmam, ti pisanko damm. Kdo je pa tako čudno napisal to? Jaz že ne," si tudi jaz ogledujem enega od svojih izdelkov. "Najbrž da da," mi povsem mirno odgovori Vesna. "Da da? Hja, potem pa da da," se sprijaznim z dejstvom, da bom pač morala popisati še nekaj jajc, da bo roka vešča. Pa kaj, tisti, ki me ima rad, bo tudi tako jajce sprejel. Ker navsezadnje, vsaka stvar izpod človeških rok v sebi nosi posebno energijo, veliko strasti in tudi ljubezeni. In veliko tega nosi prav gotovo še ena "velikonočna specialiteta".