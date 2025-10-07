Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Tri mlada plemenita srca: fantje, ki so nesebično reševali življenje

Ljubljana , 07. 10. 2025 15.45 | Posodobljeno pred 6 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.K.
Komentarji
3

11. julija letos so trije mladoletniki na območju gorske kolesarske proge Črnuče Trails našli hudo poškodovanega gorskega kolesarja in mu odgovorno in nesebično pomagali. Niso le reševali človeškega življenja, temveč so s tem dali tudi zgled plemenitega dejanja. S tem so si prislužili priznanje predsednice, ki ponazarja Srce za plemenito dejanje.

Predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar je na slovesnosti v Predsedniški palači Aleksu Kelblju, Marku Kralju in Natanu Hovniku podelila priznanje – zahvalo za dejanje nesebične pomoči, zgled poguma in plemenitega ravnanja kot prispevek k boljšemu jutri.   V petek, 11. julija 2025, ob 16.21, so trije mladoletni fantje, stari med 13 in 14 let – na območju gorske kolesarske proge Črnuče Trails našli hudo poškodovanega gorskega kolesarja, so spomnili v kabinetu predsednice. 

Kljub svoji mladosti in dejstvu, da pri sebi niso imeli mobilnih telefonov, so izkazali izjemno odgovornost, prisebnost in nesebično pripravljenost pomagati sočloveku. Uporabili so telefon poškodovanca, ki je bil zaklenjen, ter uspeli poklicati številko za klic v sili 112. Ves čas so zgledno sodelovali z Regijskim centrom za obveščanje Ljubljana in drugimi reševalnimi službami. Natan Hovnik je stekel na bližnjo cesto, kjer je počakal reševalce in jih pospremil do kraja dogodka, medtem ko sta druga dva ostala ob poškodovancu. Aleks Kelbelj se je posvečal poškodovanemu, Mark Kralj pa je dispečerju sproti posredoval ključne informacije o njegovem stanju. Njihova iznajdljivost, pogum in prisebnost v kritični situaciji so odločilno prispevali k hitri in uspešni reševalni akciji. Takšen odziv žal ni pravilo, pa bi moral biti, poudarjajo v predsedničinem kabinetu. 

"S tem dejanjem so Aleks Kelbelj, Mark Kralj in Natan Hovnik postavili izjemen in svetel zgled vztrajnosti in plemenitega ravnanja ter opomnik, kako dragocene so vrednote solidarnosti, sočutja in odgovornega ravnanja v stiski. Za njihovo ravnanje se jim je posebej zahvalila tudi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Njihova pomoč je bila neprecenljiv žarek upanja v tragični nesreči gorskega kolesarja, ki je po nekaj dneh v bolnišnici žal umrl. Takšna dejanja, ki poosebljajo človekoljubje, nesebično pomoč in zavest o skupnem dobrem, je pomembno javno izpostaviti in se zanje zahvaliti, saj izpostavljajo najvišje vrednote h katerim moramo vsi stremeti. Predstavljajo neizpodbiten dokaz, da lahko vsak od nas s svojimi dejanji prispeva k boljši, bolj prijazni in povezani družbi," so še zapisali v kabinetu predsednice republike. 

aleks kelbej mark kralj natan hovnik nataša pirc musar
Naslednji članek

Dogovor Kontrole zračnega prometa: manj dopusta, več izmen

SORODNI ČLANKI

V UKC Ljubljana iščejo fante, ki so pomagali hudo poškodovanemu kolesarju

  • Razvlažilnik
  • Puhalnik listja
  • Sesalnik
  • Plastična omara
  • Peč za kostanj
  • Radiator
  • Nadstrešek
  • Konvektor
  • Kamin
  • Set orodja
  • Regal
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
brabusednet
07. 10. 2025 16.24
Zelo pohvalno njim in staršem,da so jih tako vzgojili.Drugače od tistega iz Celja.
ODGOVORI
0 0
bik123
07. 10. 2025 16.24
tem se na daleč vidi da so dobri fantje in lepo vzgojeni..bravo
ODGOVORI
0 0
Drugorazredni Turk
07. 10. 2025 16.22
Bolano
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256