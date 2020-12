Zgodba o podjetju, ki je epidemijo izkoristilo za nov posel in ohranilo zaposlene

Zgodba o tem, kako se je lastnik podjetja, ki je zaradi epidemije čez noč ostalo brez posla, kljub vsem težavam ponovno postavil na noge. Podjetje, ki se je ukvarjalo z organizacijo velikih koncertov, danes deluje na področju zaščite pred virusom - po vsej državi prodaja razkuževalnike. S tem so rešili vsa delovna mesta, in ker so bili decembra vedno dobrodelni, letos pa dobrodelnih koncertov ne bo, so tradicijo nadaljevali tako, da so svoj novi produkt podarili zdravstvenemu domu v Kopru.