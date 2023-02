Zgodba o uspehu, ki se je začela z ekipo prijateljev: 'Nismo se vdali'

Zadnje desetletje Chipolo svojim uporabnikom pomaga najti založene ključe, denarnico, telefon, prtljago in jim s tem daje občutek varnosti, saj vedno vedo, kje so njihove stvari. Uspešnost svojega delovanja so pred kratkim kronali s posebno nagrado, direktor podjetja Primož Zelenšek je dobil priznanje Združenja Manager, in sicer je prejel naziv Mladi manager leta 2022. Povprašali smo ga, kao se spominja začetkov in kakšni so načrti za prihodnost.

Kako komentirate priznanje?

Vse se je začelo z idejo narediti majhen, barvit obesek za ključe, ki bi rešil veliko težavo – iskanje založenih stvari. Čeprav časi niso bili vedno lahki, smo vztrajali in se nismo vdali. Ta nagrada je predvsem nagrada moje ekipe. Brez njih jaz ne bi bil tukaj. Naša pot je polna vzponov in padcev, ampak skupaj smo vedno zmogli in danes je podjetje Chipolo močnejše kot kadar koli prej.

Kako se spominjate svojih začetkov?

Chipolo zgodba se je začela z ekipo sedmih prijateljev in odločili smo se, da bomo ustvarili produkt, ki rešuje težavo, ki jo ima ogromno ljudi po vsem svetu – in to zato, ker nas je šest vedno čakalo sedmega iz naše ekipe, tistega, ki je vedno zamujal, ker je iskal svoje ključe. Na začetku smo imeli veliko srečo, produkt smo predstavili na platformi Kickstarter in zadani znesek smo doseglih v manj kot 24 urah. Je pa bila potem nadaljna pot polna učenja, napak, preprek, in kljub začetnemu uspehu smo potrebovali skoraj 10 let, da smo pripeljali produkte in podjetje na nivo, kjer se lahko kosamo z največjimi igralci na svetu, kot sta Apple in Google.