Zgodba s srečnim koncem: invalidsko podjetje znova zaživelo

Se še spomnite invalidskega podjetja CSS iz Škofje Loke, ki je bilo pred pol leta na robu propada, skoraj 20 invalidom pa je grozilo, da bodo pristali na ulici? Slovenski državni holding, ki ga vodi Žiga Debeljak, je nad podjetjem sprva dvignil roke, po izjemnih naporih sindikata ter škofjeloških obrtnikov in podjetnikov pa je država pol leta kasneje s škofjeloškim podjetjem sklenila dokapitalizacijo v višini 800 tisoč evrov. To je epilog zgodbe, ki je odnesla nekdanjega direktorja, zatresla slovensko politiko in prišla celo do predsednika vlade, delovna mesta pa so na koncu ohranili vsi zaposleni.