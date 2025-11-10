Zgodba številka 11: 'Najtežje je bilo povedati domačim, sploh otrokom'

Rak dojke je še vedno najpogostejši rak med ženskami; za njim bi lahko zbolela vsaka 11. ženska v Sloveniji. Med njimi je tudi Martina Kristančič Pogorelc - kdo ji je pomagal in kako med osemmesečnim zdravljenjem? Kako bo Projekt "Zgodba številka 11" pripomogel k zbiranju sredstev za dober namen?

Martina Kristančič Pogorelc je za diagnozo raka dojk izvedela pred petimi leti. "Najtežje je bilo povedat domačim, sploh otrokom. To je bilo skoraj težje, kot se pripravit na sam proces zdravljenja," je priznala. Zdravljenje je trajalo osem mesecev. Bilo je težko, a ob podpori družine, prijateljev, medicinskega osebja je sledila cilju premagati bolezen. "Sploh nisem razmišljala o tem, da ne bi mogla čez tako oviro," je dejala.

Skozi različne življenjske preizkušnje so ponovno našle stik s svojo ženskostjo

Rak dojk je najpogostejša oblika raka pri ženskah, za njim zboli okoli 1500 žensk letno, večinoma po 50. letu starosti. "Okoli 400 žensk še vedno umre za rakom dojk, največkrat je to posledica poznega odkrivanja," je opozorila predsednica Združenja Europa Donna Darja Molan.

Projekt Zgodba številka 11 predstavlja fotografije 11 žensk, ki so skozi različne življenjske preizkušnje - od materinstva do bolezni - ponovno našle stik s svojo ženskostjo. "Najbolj pomembno se mi zdi to, da zna ženska uživat sama s sabo, da ima svobodno izbiro, kaj dela s svojim telesom," je o projektu povedala njegova avtorica in fotografinja Mimi Antolović. In zakaj 11? "Ker je incidenca raka v Sloveniji takšna, da ima v bistvu vsaka 11. ženska možnost, da bo tekom življenja zbolela za rakom dojk," je odgovorila avtorica. Prav zato je tudi pomembno ozaveščati - da se ženske udeležujejo presejalnega programa Dora in da se redno mesečno samopregledujejo. "Na tak način bodo raka našle dovolj zgodaj, da bo ta imel boljše možnosti ozdravitve, da bo zdravljenje manj obsežno in kvaliteta življenja boljša," je dodala predsednica Združenja Europa Donna Darja Molan.

