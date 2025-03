ZGODBE AKROBATOV z Urošem Slakom

Vsako prvo sredo v mesecu bo na POPolnem kanalu na youtubu tako zaživel pogovor z enim takšnih ljudi, prvi med njimi je Igor Akrapovič.

"Namenjen je vsem, ki jih zanima podjetništvo ter to, kaj prinašata inovativnost in iskanje napredka v družbi skozi oči podjetnikov z vizijo in skrbjo za okolje, v katerem ustvarjajo. To so posamezniki, ki so s svojo inovativnostjo ime Slovenije ponesli v svet. Ali bodo temu sledile tudi nove generacije? Privilegij bo govoriti s podjetniki, jih vprašati, kako so naredili prvi preboj, kako so prodali svoj prvi produkt, katera zavrnitev jih je najbolj zabolela ... Kje je tista niša, zaradi katere so najboljši v svoji dejavnosti, ne samo doma, ampak po vsem svetu in kako to vračajo družbi oziroma lokalnemu okolju," je razložil Slak.