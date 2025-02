Zgodbe navdiha: invalidi, ki svojega hendikepa ne dojemajo kot omejitve

Svoje zmožnosti lahko vzamemo kot omejitev ali pa se na njih preprosto prilagodimo. Družina 13-letne Brine je njeno bolezen, zaradi katere ne more hoditi, vzela kot novo priložnost – še vedno skupaj kolesarijo in celo smučajo. Da invalidnost ni nikakršna ovira, ki bi človeku onemogočala ukvarjanje s športom, so paraplegiki danes dokazovali na belih strminah Rogle.