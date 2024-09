Zgodba o odvzetem govedu še ni končana, družina Možgan bo tožila državo

Po trajnemu odvzemu 24 glav govedi družini Možgan iz Krškega, ki ga je po odločitvi veterinarske inšpektorice Danuše Štiglic lani novembra spremljala celotna država in ki se je pozneje izkazal kot nesorazmeren in pretiran ukrep, prihaja do novih zapletov.

Inšpektorica je huje kršila tudi pravila upravnega postopka, družina Možgan pa je zaradi premoženjske škode na govedu in duševnih bolečin od države po mirni poti terjala 35.000 evrov. A državno odvetništvo je odločilo, da "poravnave ne bo".

"Ta odločitev se nam zdi neverjetna, malo čudna, ker je očitno, da nam je Danuša Štiglic namerno povzročila škodo, utrgala glavni vir dohodka, kruh iz ust, in se nam zdi neverjetno, da nam država noče tega izplačati," je dejal Timotej Možgan s kmetije Možgan.

Zakaj je državna odvetnica ocenila, da za poravnavo ni podlage, na Državnem odvetništvu zaradi zaupnosti podatkov ne želijo razkriti, a kot pojasnjuje odvetnik Možganovih, Franci Matoz, se sklicujejo na to, da tukaj ni šlo za hudo malomarnost. "Ampak iz samega postopka in predhodnih dejanj inšpektorice Danuše Štiglic je jasno, da je šlo najmanj za hudo malomarnost, če ne celo namenoma povzročeno škodo," je pojasnil.