Zgodbe o srčnosti, preživetju in vrhunski slovenski medicini

Dojenčica Zala, ki brez tako imenovanega berlinskega srca ne bi preživela. Mama, ki je svojemu sinu podarila ledvico. Študentka, ki je imela po 20 epileptičnih napadov na dan, danes pa nobenega. Bolniki, ki po masivnem hujšanju po odstranitvi odvečne kože nimajo brazgotin. To je le nekaj izjemnih zdravstvenih zgodb iz minulega leta, na katere bomo v začetku novega obujali spomine.

Sredi oktobra lani je odmevala implantacija berlinskega srca, ki so jo pod vodstvom Janeza Vodiškarja, vodje programa zdravljenja otrok s prirojenimi srčnimi napakami, opravili v UKC Ljubljana. Berlinsko srce so vsadili dojenčici Zali s prirojeno boleznijo srčne mišice. Zalino zdravstveno stanje se je nekaj dni po rojstvu začelo naglo poslabševati, sprejeli so jo v intenzivno enoto in tako rekoč vsak dan operirali. Bilo je jasno, da potrebuje presaditev srca, a zdravniki so predvidevali tudi, da bo treba na organ za dojenčico s komaj šestimi kilogrami zelo verjetno čakati. Da bi dočakala transplantacijo, so ji vsadili mehansko napravo berlinsko srce. Kako je to videti? Kako deluje? In kako se Zala danes počuti? Vodiškar pravi, da gre deklici zelo dobro.

Dobro, je na naše vprašanje o počutju odgovoril tudi 40-letni Jernej Kaloh. Spremljali smo ga na kontrolnem pregledu pri nefrologu. Junija lani so mu namreč presadili ledvico, ki mu jo je darovala njegova mama. Kirurgi so presaditev opravili s pomočjo robotov. V konkretnem primeru pa je bila ravno v sklopu izvedbe robotsko asistiranega posega nujna sinhroniziranost delovanja dveh ekip v dveh operacijskih dvoranah. V eni so mami kot darovalki odvzeli zdravo ledvico, nakar so odvzeto ledvico vsadili obolelemu sinu, pri katerem je zaradi končne odpovedi ledvic vlogo tega organa pred transplantacijo prevzela dializa. Z darovano ledvico je njegovo življenje neprimerljivo kakovostnejše.