Zgodbe otrok, ki ganejo

Sklad SKUPAJ za FER otroštvo FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

"Neverjetno je, kako velik je slon v živo." To je bil le eden od odzivov družin, ki so s pomočjo Botrstva prvič obiskale živalski vrt. Nekaj, kar je nam povsem samoumevno, je za druge nekaj veličastnega, poudari Tina Plevnik, koordinatorica humanitarnega programa Botrstvo v Sloveniji, in opiše še en primer: "Družinam smo podarili vstopnice za živalski vrt, ki so jih obiskale v lastni režiji. Tako sta mami in hči prav med obiskom ZOO-ja opazili stojnico Botrstva. Ker je deklico zanimalo, za kaj gre, ji je mami pojasnila, kaj počnemo in kako pomagamo ljudem. Deklica ji je odvrnila: 'A ni lepo, da pomagajo nekomu, ki nima'. Ob tem seveda ni vedela, da je tudi sama živalski vrt obiskala z našo pomočjo." Plevnik doda, da ko družina sama pelje svojega otroka na izlet, je največje darilo prav ta občutek: "Moji starši so mi to omogočili. To gradi odnose in ustvarja nepozabne spomine."

Prvič dobila čisto novo punčko

Delila je tudi zgodbo z enega od taborov, ki so jih organizirali prek sklada SKUPAJ za FER otroštvo. Deklice je v sobah pričakalo presenečenje, in sicer čisto nova igrača – punčka. "Spomnim se veselja in smeha, predvsem pa deklice, ki je čisto tiho zašepetala, da še nikoli ni imela čisto nove punčke. Nato je zavladala tišina in ena od deklic je stopila do mene ter vprašala: 'Ti pa nisi dobila punčke? Bi mojo?" se še spominja trenutka, ki se jo je dotaknil. Predvsem zaradi empatije deklice in zavedanja, da je nekdo, ki pravzaprav nima ničesar, pripravljen naprej deliti veselje, ki ga je nedavno morda celo prvič občutil sam.

Tina Plevnik, koordinatorica programa Botrstvo v Sloveniji, je v podkastu Sprehod na dan delila številne ganljive zgodbe otrok in družin. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand

Spominja se tudi odziva enega od fantov, ki sta z mamo prvič odšla na bazen, nato pa se je sin v pismu Botrstvu zahvalil – ne toliko za vstopnico, kot za to, da je prvič po dolgem času videl nasmejano mami, brez skrbi. Kot opaža Plevnik, so iz leta v leto vse večje stiske tudi družin, kjer sta oba starša zaposlena. Mnogokrat se ti trudijo to skrivati, da ne bi otrok dodatno stigmatizirali. "Za pomoč se odločajo zelo pozno, ko že grozijo izvršbe, zmanjkuje denarja za položnice in hrano," izpostavlja. "Ena od mam je imela kar štiri mesece vlogo za pomoč na mizi, a jo je bremenil občutek poraza, da sama ne zmore," se spominja.

Pomagamo lahko vsi

Prav zaradi takih zgodb so za Botrstvo pomembna dolgoročna partnerstva. Eno takih je s podjetjem HOFER, ki že 11 let sodeluje z Zvezo Anita Ogulin & ZPM, v tem času pa je s svojimi kupci Botrstvu doniralo že več kot 1,1 milijona evrov. Prek sklada SKUPAJ za FER otroštvo prispevajo sredstva za kakovostno preživljanje prostega časa, kot so izleti, počitnice, obiski predstav, živalskih vrtov, praznovanje rojstnih dni itd., za nakup šolskih potrebščin, za razvoj talentov na športnem, umetniškem ali znanstvenem področju ter za bivanje v dijaških domovih, s čimer otrokom Botrstva omogočajo, da obiskujejo želeno šolo.

Botrstvo je z donacijami HOFERja organiziralo številne izlete za otroke in družine v stiski. FOTO: Arhiv ponudnika icon-expand