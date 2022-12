Če ne bi bilo njih, bi bila naša mesta precej drugačna. Zgodbe s Sicilije nas opominjajo, da bi se kmalu kopali v smeteh in kaosu. Komunalne delavce morda prepogosto spregledamo, morda se ne zavedamo dovolj, kako zelo so pomembni. Skriti heroji – smetarji s Komunale Kranj – so nam pokazali, kako in kdaj se začne njihov dan, kako poteka njihov delovnik, s kakšnimi preprekami se srečujejo in kako ljudje gledajo na smetarski poklic.