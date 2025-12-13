Svetli način
Zgodbe treh 'velikanov', ki so trajno zaznamovale slovensko zdravstvo

Ljubljana, 13. 12. 2025 07.00 | Posodobljeno pred 7 minutami

Špela Bezjak Zrim
Tri izjemne zdravniške kariere, trije strokovnjaki, ki so premikali meje mogočega v slovenski medicini, in tri najvišja priznanja Zdravniške zbornice. Letošnji prejemniki odličij za življenjsko delo so profesor dr. Milan Čižman, vrhunski pediatrični infektolog, profesor dr. Gorazd Voga, eden od pionirjev intenzivne medicine, in profesor dr. Milan Petelin, vodilni strokovnjak, ki je postavil temelje sodobne parodontologije. Trije velikani in tri zgodbe, ki so trajno zaznamovale slovensko zdravstvo.

