Druga plat covida v šempetrski bolnišnici: daljše čakalne dobe in zastoj operacij

Septembra lani so zaposleni na ortopedskem oddelku šempetrske bolnišnice opozorili pred namero vodstva bolnišnice o zaprtju oddelka, kar bi povzročilo zastoj, ki bi ga bilo nemogoče odpraviti. A to se je zgodilo. Zdaj se vsi zaposleni svojim pacientom opravičujejo, hkrati pa ne razumejo, zakaj jim vodstvo bolnišnice ne omogoči vrnitve na njihov oddelek.

Konec lanskega septembra je kolektiv ortopedskega oddelka SB Šempeter v odprtem pismu za javnost spregovoril o nameri vodstva bolnišnice glede zaprtja ortopedskega oddelka za potrebe umestitve covidnega oddelka. Takrat so namreč morali narediti načrt za povečanje števila operativnih posegov do konca leta, kar so tudi naredili.

icon-expand Danijel Bešič Loredan FOTO: Aljoša Kravanja

So pa takrat zaposleni opozorili, da bodo z zaprtjem oddelka primorani načrtovano dejavnost ustaviti. "Prišlo bo do zastoja, ki ga bo praktično nemogoče odpraviti; to smo videli v času od 13. 3. do 15. 5. 2020, ko je bil oddelek zaprt in nam je odpadlo 41 operativnih dni," so takrat zapisali in dodali, da vseeno upajo, da se bodo z vodstvom bolnišnice lahko dogovorili, da do zaprtja oddelka vseeno ne bo prišlo. Če pa bi se to vseeno zgodilo, se bodo vsi zaposleni na oddelku zbrali in se javno opravičili vsem svojim pacientom, saj operacij, na katere čakajo že mesece, ne bodo mogli opraviti.

S tem odprtim pismom vam želim kot predstojnik samostojnega oddelka in dejavnosti prikazati še drugo plat covidne strategije bolnišnice, za katero je odgovorno vodstvo zavoda. Naj vas samo spomnim, da je bil predsednik vlade na obisku v bolnišnici 31. 12. 2020; takrat je bilo rečeno, da bo novi covidni oddelek končan in usposobljen v največ treh mesecih; zakaj temu ni tako, ne vemo. —Danijel Bešič Loredan

In kot vse kaže, se je to tudi zgodilo. Danes je predstojnik oddelka Danijel Bešič Loredan v imenu zaposlenih poslal javno opravičilo vsem pacientom. Kot je zapisal, so od 15. oktobra lani brez oddelka, ki je njihovo osnovno orodje za opravljanje rutinskih operacij. V tem času so oddelek vsaj trikrat preselili, v nekaj tedenskih ponovitvah pa so izvajanje svoje rutinske dejavnosti v celoti ustavili. V tem času je odpadlo vsaj 350 operativnih posegov. "Trenutno smo kot oddelek umeščeni v del pol-etaže 7a v novi stavbi, kjer imamo odrejeno število postelj v povsem neustreznih prostorih in si oddelek delimo z drugimi vejami kirurgije, ki na račun kadra ortopedije sploh lahko opravljajo svojo dejavnost. Ob takih pogojih izvajamo samo nujne in prednostne posege, trikrat tedensko – skupno lahko varno in strokovno opravimo od šest do osem operacij tedensko, kar predstavlja manj kot polovico naše rutinske operativne dejavnosti. Rednega rutinskega programa ne izvajamo, posledično so se čakalne dobe podvojile," je pojasnil. Dodal je, da se na omenjeni lokaciji pogoji dela v vročini tako spremenijo, da bodo od 28. junija primorani opravljati samo še nujne operacije.

icon-expand SB Šempeter FOTO: Ervin Čurlič - Regijski štab CZ za severno Primorsko

"Vodstvo bolnišnice smo večkrat opozorili na trenutno situacijo, o potrebi, da se čim prej vrnemo na matični oddelek, ki je naše osnovno orodje za izvajanje našega normalnega dela. Celotna ekipa ortopedskega oddelka je ostala enotna, želimo delati; kot predstojnik sem pripravil program dela od 28. 6. do 31. 8. 2021, nato tudi naprej od 1. 9. do 31. 12. 2021, ko sem predvidel operacije petkrat tedensko ob dodatnih dveh operativnih dnevih v ponedeljek popoldan in v soboto dopoldan – skupno lahko, ob normalnem delu, do konca leta opravimo več kot 400 operacij. V kolikor se ne vrnemo na urejen matični oddelek, kot smo ga 15. 10. 2020 predali, bo večina teh operacij odpadla; stanje je še bolj alarmantno – v tem trenutku smo na robu ukinitve ortopedske dejavnosti v bolnišnici," pravi Bešič Loredan.

Res je nenavadno, če ne celo bizarno, da moramo zdravniki s celotno ekipo vodstvo zavoda prositi, da lahko normalno opravljamo svoje delo v dobrobit pacientov. Tega kot predstojnik, kot zdravnik in kot človek preprosto ne znam razumeti in ne morem sprejeti. —Danijel Bešič Loredan

Na operacijo vstavitve umetnega kolka v šempetrski bolnišnici sicer trenutno čaka 150 ljudi, na vrhu seznama pa so pacienti vpisani februarja lani. Na artroskopijo kolena čaka 75 pacientov, na operacijo vstavitve umetnega kolena 220 pacientov, na operacijo korekcije deformacije stopala pa 140 pacientov. "Po planu operacij, ki sem ga pripravil, bomo lahko od 28. 6. 2021 do 31. 12. 2021 opravili 116 operacij vstavitve umetnega kolka, 144 operacij vstavitve umetnega kolena, 90 artroskopij kolena in 60 operacij na stopalu. Pogoj sta delo na našem matičnem oddelku do konca leta in maksimalni angažma celotne ekipe ortopedskega oddelka ob podpori vodstva bolnišnice," dodaja Bešič Loredan. Ob tem se vsem pacientom v imenu ekipe ortopedskega oddelka opravičuje, da nedopustno dolgo čakajo na operativni poseg. "Kljub našemu trudu in vsem prizadevanjem smo lahko operirali samo nujne in prednostne operacije in še to v zelo mejnih pogojih dela, ki nam jih je določilo in odredilo vodstvo zavoda." In medtem ko primerljive bolnišnice že izvajajo rutinske operacije na področju ortopedije, nekatere celo dodatne oziroma posebne programe enkrat tedensko, pa v šempetrskem oddelku še vedno ne vedo, kaj bo z njihovo dejavnostjo. "Komunikacija z vodstvom zavoda je slaba; lahko bi celo zapisal, da vodstvo zavoda želi namerno ukiniti po statutu bolnišnice definirano in določeno samostojno dejavnost," še dodaja. Za odziv smo zaprosili tudi vodstvo bolnišnice, njihov odgovor pa še čakamo.