Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

Zgodnja diagnoza HIV ostaja izziv

Ljubljana, 01. 12. 2025 08.26 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , Ne.M.
Komentarji
4

Ob svetovnem dnevu aidsa, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo opozorila o pomenu postavitve zgodnje diagnoze, kar ostaja ključni izziv v Evropi in Sloveniji. V društvu Legebitra so pozvali k okrepitvi dostopnega in vključujočega testiranja in zagotavljanju dolgoročnega financiranju skupnostnih programov na področju virusa HIV.

Okužbe z virusom HIV v Evropi pogosto ugotovijo in zdravijo prepozno, kar spodkopava boj proti aidsu, sta v četrtek objavljenem letnem poročilu opozorila Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni in Svetovna zdravstvena organizacija. Lani so namreč kar 54 odstotkov diagnoz v Evropi postavili prepozno za optimalno zdravljenje.

Svetovni dan aids
Svetovni dan aids FOTO: Shutterstock

Tudi v Sloveniji čim bolj zgodnja postavitev diagnoze ostaja največji izziv. Letos je v Sloveniji do vključno 2. novembra diagnozo okužbe s HIV prejelo 27 oseb, kar je 15 primerov manj kot v celem letu 2024. Med 27 prijavljenimi primeri novih diagnoz okužbe s HIV so letos zabeležili 17 poznih diagnoz, kaže poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

V društvu Legebitra so ob svetovnem dnevu izpostavili pomen testiranja na okužbo z virusom HIV in druge spolno prenosljive okužbe. V društvu so s testiranjem v skupnosti od leta 2009 do konca oktobra 2025 testirali 16.674 moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. Testiranje v skupnosti je bilo v zadnjih šestih letih zaslužno za 15-50 odstotkov vseh odkritih diagnoz med to populacijo na nacionalni ravni.

Razširili dostop do testiranja

Za razširitev dostopa do testiranja med dodatne ranljive skupine so v Legebitri skupaj s partnerji iz Društva Stigma, Slovenske filantropije in Univerze v Ljubljani pridobili sofinanciranje Evropske komisije za projekt Expand, ki je omogočil testiranje med migranti, uporabniki drog in spolnimi delavkami in delavci. Kot so poudarili v društvu, gre za skupine, ki se pogosto srečujejo z jezikovnimi, socialnimi in administrativnimi ovirami pri dostopu do testiranja in zdravljenja.

Od začetka leta 2024 do konca oktobra 2025 so testirali 1281 oseb, odkrili pa so 117 različnih okužb, med njimi tudi tri okužbe z virusom HIV. Ob svetovnem dnevu v društvu pozivajo k okrepitvi dostopnega, vključujočega in nestigmatizirajočega testiranja, k zagotovljenemu, stabilnemu in dolgoročnemu financiranju skupnostnih programov na področju, k širšemu dostopu do zdravil za preventivno zaščito za vse, ki jih potrebujejo, ter k zmanjševanju strukturnih ovir, ki ranljivim skupinam preprečujejo pravočasno vključitev v oskrbo. "Pozna diagnoza mora postati izjema, ne pravilo," verjamejo.

Tudi v Unicefu ob dnevu pozivajo vlade in partnerje, naj zaščitijo in prioritizirajo storitve, povezane z virusom HIV za matere, otroke in mladostnike ter zagotovijo večjo podporo donatorjev s trajnostnim in inovativnim financiranjem.

Projekt Varno s ŠKISom

Zveza ŠKIS tudi letos ob svetovnem dnevu boja proti aidsu skupaj s študentskimi klubi po Sloveniji nadaljuje projekt Varno s ŠKISom. V okviru projekta bodo na različnih lokacijah po Sloveniji študentom na voljo informativni plakati, kondomi in rdeče pentljice - mednarodni simbol boja proti aidsu. Študentski klubi bodo po Sloveniji pripravili informativne točke, kjer bodo mladi lahko prejeli informacije o varni spolnosti, hkrati pa bodo spodbujali bolj odprt odnos do spolnega zdravja ter oseb, ki živijo z virusom HIV.

"Prav pomanjkanje znanja o bolezni prispeva k temu, da se število novih okužb po svetu ne zmanjšuje tako hitro, kot bi si želeli. Mladi s svojo aktivno vlogo pomembno prispevajo k ustvarjanju varnejšega, bolj informiranega in odprtega okolja. Zato Zveza ŠKIS spodbuja vse študente, da se pridružijo prizadevanjem in tako soustvarjajo odgovorno skupnost," so sporočili iz zveze.

hiv virus diagnoza svetovni dan testiranje
Naslednji članek

DZ bo pravico do plačevanja z gotovino razglasil za ustavno

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Vakalunga
01. 12. 2025 09.09
+2
Zato se izogibamo isto spolnih oni so BACILI.
ODGOVORI
2 0
Artechh
01. 12. 2025 09.02
+0
Toj pa tko k se gonis okol ker si svoboden in ker ti paše 😂
ODGOVORI
1 1
jablan
01. 12. 2025 09.05
-1
Devičnik?
ODGOVORI
0 1
Artechh
01. 12. 2025 09.14
Nop mam celo otroka. Tko da lahk rečeš da sem bil vsaj 1x uspešen 😂
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385