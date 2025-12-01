Zgodnja diagnoza HIV ostaja izziv

Ob svetovnem dnevu aidsa, ki ga zaznamujemo danes, se vrstijo opozorila o pomenu postavitve zgodnje diagnoze, kar ostaja ključni izziv v Evropi in Sloveniji. V društvu Legebitra so pozvali k okrepitvi dostopnega in vključujočega testiranja in zagotavljanju dolgoročnega financiranju skupnostnih programov na področju virusa HIV.

Okužbe z virusom HIV v Evropi pogosto ugotovijo in zdravijo prepozno, kar spodkopava boj proti aidsu, sta v četrtek objavljenem letnem poročilu opozorila Evropski center za preprečevanje in nadzor bolezni in Svetovna zdravstvena organizacija. Lani so namreč kar 54 odstotkov diagnoz v Evropi postavili prepozno za optimalno zdravljenje.

Svetovni dan aids FOTO: Shutterstock icon-expand

Tudi v Sloveniji čim bolj zgodnja postavitev diagnoze ostaja največji izziv. Letos je v Sloveniji do vključno 2. novembra diagnozo okužbe s HIV prejelo 27 oseb, kar je 15 primerov manj kot v celem letu 2024. Med 27 prijavljenimi primeri novih diagnoz okužbe s HIV so letos zabeležili 17 poznih diagnoz, kaže poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje. V društvu Legebitra so ob svetovnem dnevu izpostavili pomen testiranja na okužbo z virusom HIV in druge spolno prenosljive okužbe. V društvu so s testiranjem v skupnosti od leta 2009 do konca oktobra 2025 testirali 16.674 moških, ki imajo spolne odnose z moškimi. Testiranje v skupnosti je bilo v zadnjih šestih letih zaslužno za 15-50 odstotkov vseh odkritih diagnoz med to populacijo na nacionalni ravni.

Razširili dostop do testiranja

Za razširitev dostopa do testiranja med dodatne ranljive skupine so v Legebitri skupaj s partnerji iz Društva Stigma, Slovenske filantropije in Univerze v Ljubljani pridobili sofinanciranje Evropske komisije za projekt Expand, ki je omogočil testiranje med migranti, uporabniki drog in spolnimi delavkami in delavci. Kot so poudarili v društvu, gre za skupine, ki se pogosto srečujejo z jezikovnimi, socialnimi in administrativnimi ovirami pri dostopu do testiranja in zdravljenja. Od začetka leta 2024 do konca oktobra 2025 so testirali 1281 oseb, odkrili pa so 117 različnih okužb, med njimi tudi tri okužbe z virusom HIV. Ob svetovnem dnevu v društvu pozivajo k okrepitvi dostopnega, vključujočega in nestigmatizirajočega testiranja, k zagotovljenemu, stabilnemu in dolgoročnemu financiranju skupnostnih programov na področju, k širšemu dostopu do zdravil za preventivno zaščito za vse, ki jih potrebujejo, ter k zmanjševanju strukturnih ovir, ki ranljivim skupinam preprečujejo pravočasno vključitev v oskrbo. "Pozna diagnoza mora postati izjema, ne pravilo," verjamejo. Tudi v Unicefu ob dnevu pozivajo vlade in partnerje, naj zaščitijo in prioritizirajo storitve, povezane z virusom HIV za matere, otroke in mladostnike ter zagotovijo večjo podporo donatorjev s trajnostnim in inovativnim financiranjem.

Projekt Varno s ŠKISom