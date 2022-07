Ob dnevu hepatitisa bo ta teden v UKC Ljubljana akcija brezplačnega in anonimnega testiranja na hepatitis C. Zdravniki k testiranju vabijo vse, še posebej pa ljudi, ki so kadarkoli imeli tveganje za okužbo. Doslej se je v takšnih akcijah testiralo že več kot 8.200 ljudi. Hitro odkrivanje okužbe rešuje življenje.