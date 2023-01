Zgodnje odkrivanje demence: učinkovita metoda presejalni test BDI

Demenca je bolezen, ki prizadene več kot 10 odstotkov starejših, opozarjajo strokovnjaki. Kar 75 odstotkov ljudi z demenco pa ostane brez diagnoze in zdravljenja, zato so pri nevroznanstvenem podjetju BrainTrip razvili presejalni test BDI, ki se je v raziskavi projekta Pomni izkazal za učinkovito metodo za zgodnje presejalno odkrivanje demence.

icon-expand Presejalni test BDI je po mnenju strokovnjakov učinkovita metoda za zgodnje odkrivanje demence. FOTO: Projekt POMNI

Kot je na današnjem dogodku nevroznanstvenega podjetja BrainTrip povedal predstojnik katedre za nevrologijo na ljubljanski medicinski fakulteti in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja UKC v Ljubljani Zvezdan Pirtošek, je demenca bolezen možganov, za katero ni povsem jasnih razlag, kaj jo sploh povzroča. "Pri bolezni gre za odmiranje celic v tistih delih možganov, ki so odgovorni za pravilno delovanje kognitivnega sistema (spomin, govor, orientacija in računanje) in ki so odgovorni za vedenje," je pojasnil. Demenca v večini primerov prizadene osebe nad 65 let. Visoka starost pa vseeno ni merilo, saj se lahko pojavi tudi že pred 65. letom. Da veliko ljudi z demenco dejansko ostane brez diagnoze ali pa jo dobijo zelo pozno, pa predstavlja velik problem, saj je pri zdravljenju bolezni ključno ravno njeno hitro odkrivanje, opozarjajo strokovnjaki.

Zdravila za demenco še nimamo, vendar obstajajo možnosti zdravljenja, ki lahko pomagajo, če demenco odkrijemo zgodaj. V okviru projekta Pomni, ki ga je v letu 2022 izvedlo podjetje BrainTrip, so v Sloveniji tako testirali okoli 250 prostovoljcev, pri čemer so zbirali pomembne podatke o tem, kako se obnesejo različni presejalni testi za zgodnje odkrivanje demence. Kot trdijo strokovnjaki, mora dober presejalni test zaznati večino primerov bolezni (občutljivost) in imeti malo lažno pozitivnih rezultatov (specifičnost). Najboljše rezultate pri omenjenih kriterijih je v raziskavi dosegel presejalni test BDI. Ta v nasprotju z ostalimi presejalnimi testi, pri katerih gre bolj za vedenjsko ocenjevanje spominskih sposobnosti, omogoča neposredna meritev delovanja samih možganov. Kot je na današnji predstavitvi rezultatov pojasnil soustanovitelj podjetja BrainTrip Jurij Dreo, so pri omenjenem testu izmerili kar 94-odstotno natančnost. "Test BDI predstavlja plod slovenskega raziskovalnega dela, ki je lahko v pomoč predvsem družinskim zdravnikom in tudi nevrologom pri odkrivanju oziroma diagnosticiranju demence," je dejal. Po njegovih besedah bi test BDI lahko do zdravnikov pripeljal predvsem ljudi z dejanskimi težavami, zmanjšal pa bi tudi nepotrebne obiske.