Zgodnji odmerek zdravila: Nejca najverjetneje čaka povsem normalna prihodnost

S spinalno mišično atrofijo smo se v Sloveniji bolje seznanili pred petimi leti, ko nas je v dobrodelnosti povezala zgodba malega Krisa. S to boleznijo pa se je morala pred devetimi meseci spoznati tudi Nejčeva družina, saj so mu s pomočjo presejalnih testov le nekaj dni po rojstvu postavili to težko diagnozo. Ravno zaradi zgodnjega odmerka zdravila, ki ga zdaj krije zdravstvena zavarovalnica in je zaustavil napredovanje bolezni, pa dečka Nejca po vsej verjetnosti čaka povsem normalna in igriva prihodnost.