'Zgodovina človeštva je žal zgodovina vojn, ne miru'

Po 40 dneh se končuje niz vaj Preskok 2022, zato je Slovenska vojska (SV) na svojem osrednjem vadišču pri Postojni pripravila dinamično predstavitev. Bojno streljanje na Počku so si ogledali predsednik Borut Pahor , minister za obrambo Marjan Šarec , državni sekretar Damir Črnčec , predstavniki parlamentarnega Odbora za obrambo, ki mu predseduje Martin Premk, načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš , vojaški atašeji in drugi visoki gostje.

Poudaril je, da moramo zaradi te vojne vsi razmišljati o nujnosti večje usposobljenosti Slovenske vojske. "Zdaj vidimo, da usposobljenost Slovenske vojske ni samo akademska razprava, ima stvaren pomen. Seveda se uri za obrambo države. Upajmo, da nikoli ne bodo nastopile potrebe, da bi morala to svojo usposobljenost tudi demonstrirati, vendar za razliko od preteklih let letos tega ne moremo v celoti izključiti. Moramo biti pripravljeni, kot pripadniki Slovenske vojske in kot del zavezniških sil," je prepričan.

"Smo pa že naredili pomemben korak, saj so se z letošnjim rebalansom sredstva za Slovensko vojsko povečala za 40 milijonov evrov, za prihodnje leto prav tako zvišujemo sredstva, v letu 2024 bomo prišli na 1,44-odstotka BDP-ja. V primerjavi z nekaterimi državami, ki so že blizu dvema odstotkoma BDP-ja, je to še vedno manj, vendar bodo to vseeno visoka sredstva za Slovensko vojsko, zato bo glavna naloga, da se jih smotrno porabi," je naštel.

Kot pravi, je omenjena vaja dokazala, da smo pripravljeni na vse različne scenarije, zlasti v luči vojne v Ukrajini. In da je Slovenska vojska sposobna ne samo braniti svoje domovino, ampak je sposobna tudi varovati znotraj zavezništva. Spomnil je, da Slovenija tvorno sodeluje tudi v zavezništvu Nato: "Imamo misiji v Latviji in na Slovaškem, kjer lahko naši vojaki izvajajo tisto, kar je njihovo osnovno delo, osnovno poslanstvo – to je pripravljanje na boj."

Po njegovem mnenju pa so ključni kadri, kajti kadri so tisti, ki lahko zagotovijo operativnost: "Nobena tehnika ne pomaga, če nimamo usposobljenega in motiviranega kadra."

Dejal je, da si vsi želimo, da bi Republika Slovenija trajno živela v miru, a poudaril, da se moramo hkrati vseeno zavedati, da je mir krhka dobrina in da je zgodovina človeštva žal zgodovina vojn, ne zgodovina miru. "To nam kaže zgodovina, nenazadnje pa tudi dogodki v Ukrajini iz dneva v dan. Ko se ne upoštevajo konvencije, ko se ne upošteva vrednosti človeškega življenja in ko se ne upošteva pravice drugega naroda do življenja, tako kot si sam želi, ampak naj bi živel po nekih začrtanih poteh iz tujine. Tokrat iz Moskve," je oponesel med nagovorom zbranih pripadnikov SV-ja.

"To je naša vojska, to so fantje in dekleta, ki bodo branili našo domovino, EU in zavezništvo. Jaz sem ponosen na njih, na duh, ki vlada v enotah, in na dejstvo, da se ne vdajo, kljub temu, da naše potrebe, aktivnosti in poslanstvo v družbi niso vedno podprti in razumljeni," je dejal. "Tudi nam vojakom je mir temeljna vrednota, kar se marsikdaj komu zdi čudno. Toda živeti v miru in zagotavljati mir je življenje, ki smo si ga kot vojaki izbrali."

Spomnil je, da je njihovo osnovno poslanstvo urjenje za oborožen boj, na vajah pa se preverja odločnost in sposobnost vojske, njena pripravljenost za delovanje v vseh načinih, domenah in dimenzijah ter njene potrebe, pa tudi pomanjkljivosti. "Po danes prikazanemu in po spremljanju vseh 40 dni vaj lahko z gotovostjo trdim, da je stanje v silah Slovenske vojske dobro. Mene je niz vaj Preskok 2022 navdušil," je dejal o prikazanem, reportažo s Počka pa si boste lahko v prihodnjih dneh prebrali tudi na naši spletni strani.