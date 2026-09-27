Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

'Zgodovina nas uči o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov'

Portorož, 27. 09. 2026 13.50 pred 24 minutami 2 min branja 4

Avtor:
STA
Nataša Pirc Musar v Lipici

Zgodovinska dejstva nas učijo o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov, je na tradicionalni slovesnosti ob srečanju nekdanjih taboriščnikov v Portorožu poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Družba po njenih besedah ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva.

Prireditev pod častnim pokroviteljstvom Nataše Pirc Musar z naslovom Glasovi preteklosti, opomin sedanjosti, sanje prihodnosti, ki jo je pripravila Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, je povezala nekdanje internirance, politične zapornike, izgnance in ukradene otroke.

Udeleženci tradicionalno s kulturnim programom ohranjajo spomin na 12.000 ubitih slovenskih rodoljubov ter opominjajo na pomembnost tovarištva, solidarnosti in pravičnosti.

Tudi predsednica je v govoru poudarila nujnost ohranjanja dediščine odporniškega gibanja. "Zgodovinska dejstva nas učijo o vlogi pogumnih ljudi pri ustvarjanju tektonskih premikov," je poudarila. Družba po njenih besedah ne sme dopustiti pozabe grozodejstev, razčlovečenja in teptanja dostojanstva.

"Okupator človeku lahko odvzame dom, svobodo in premoženje, nikoli pa mu ne more vzeti bistva v srcu in duši," je dodala.

Antonija Tončka Senčar je častna občanka občine Piran, kjer živi že več kot 70 let. Nacisti so jo kot šestletno deklico skupaj z družino iz Brežic izgnali v štiri nemška taborišča v Šleziji. Senčar je vsa taborišča leta 2011 ponovno obiskala in svojo življenjsko zgodbo natančno opisala v knjigi. Najtežje trenutke povezuje z ukinitvijo slovenskega jezika in zaprtjem šole konec septembra 1941.

"Kadar okupator narodu enkrat vzame jezik, takrat vsi vedo za dokončno obsodbo naroda na propad," se je spomnila očetovih besed nekdanja izgnanka.

Fašistični okupatorji so otroke vzgajali za bodoče delavce ter jim prepovedovali čustva. Taboriščniki niso smeli jokati ob žalosti niti kazati veselja. Po osvoboditvi Rdeče armade je pot domov trajala dolgih šest tednov, je dejala.

Danes Senčarjeva z veliko bolečino spremlja dogajanje na Bližnjem vzhodu in kritizira uradno slovensko zunanjo politiko. "V Gazi vlada grozota. Vlada in zunanja politika ne prepoznata genocida ter še naprej podpirata prelivanje krvi," je opozorila.

Spomine na vojno nasilje je delil tudi Janez Žmavc. Nemški vojaki so ga pri desetih letih aretirali in ločili od družine. Mati in sestra sta končali v taborišču Auschwitz, njega pa so premestili v prehodno taborišče pri Gradcu. "Nemci so nas hitro ločili po spolu in starosti, saj so tako lažje izvajali program ponemčevanja," je dejal. 

20 let je vodil društvo taboriščnikov ukradenih otrok. Člani društva so v tem obdobju posneli tri dokumentarne filme in postavili številna spominska obeležja. Žmavc danes obžaluje nepoznavanje zgodovine in izkrivljanje zgodovinskih dejstev, ki prihajajo z vrha države.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
pirc musar slovesnost portorož nekdanji taboriščniki

V Kopru dolg seznam kandidatov, pri SDS še vse odprto

24ur.com Pirc Musarjeva na proslavi: Potrebujemo voditelje, ki se zavedajo teže zgodovine
24ur.com Pirc Musarjeva: Mir in svoboda nista samoumevna
24ur.com Srbija leto po napadu: 'Majske tragedije so v naši družbi pustile trajno brazgotino'
24ur.com 'Objave, ki že mejijo na gladiatorstvo, so žal odraz družbe tega časa'
24ur.com Ob 30. obletnici genocida v Srebrenici pozivi k preprečevanju grozodejstev
Zadovoljna.si Tjaša Hrovat: Nasilja ne smemo minimalizirati, spregledati ali opravičevati
24ur.com 'Za vse sta potrebna dva, za nasilje pa je dovolj le eden'
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggbrader
27. 09. 2026 14.23
Ta prava ima govor ! Tajkunka.
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
27. 09. 2026 14.22
In 11. oktobra bomo premaknili Slovenijo! 5 x PROTI!
Odgovori
+3
3 0
vlahov
27. 09. 2026 14.08
Menim , da je urad predsednice ne potreben v RS .
Odgovori
+1
2 1
Sixten Malmerfelt
27. 09. 2026 14.23
Spet kršiš Ustavo RS 138 sfejčko iz keudra!
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Otroci v 70. in 80. letih so odraščali drugače: bi bilo to danes še sprejemljivo?
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Nihanje razpoloženja in izbruhi jeze v nosečnosti
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kako prepoznati disleksijo pri otroku?
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
Kaj, ko otrok nima svoje sobe? Kako ustvariti prijeten prostor za več otrok
zadovoljna
Portal
Harryjev stric ob pogledu na Archieja in Lilibet pomislil na nekaj zelo žalostnega
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Tedenski horoskop: Škorpijoni čutijo privlačnost, ribe bodo občutljive
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
5 barv, ki po 40. letu pomladijo videz bolj kot nova pričeska
vizita
Portal
Pogosto zehanje čez dan ni vedno znak, da ste samo neprespani
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Ste ujetnik e-cigaret? Niso tako nedolžne, kot se vam zdi
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Oreščki so zdravi, vendar jih je mogoče pojesti preveč: koliko jih je smiselno pojesti na dan?
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
Pozabite na število korakov: za zdravje je pomembnejše nekaj, kar lahko naredite v precej krajšem času
cekin
Portal
Poleti je med najdražjimi, jeseni kar 76-odstotni padec cen
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ti štirje znaki najpogosteje pozabijo vrniti izposojen denar
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Ko postane mir največji luksuz: slavni zvezdnik je našel 'drugo življenje'
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
Če na avtobusu uporabljate zvočnik telefona, vas lahko to drago stane
moskisvet
Portal
Zakaj moški kupujejo stvari, ki jih sploh ne potrebujejo?
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
Ponedeljek vam lahko pokvari nedeljo, še preden se začne: to je razlog
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
X-ov algoritem se uči iz tvoje jeze, ne iz tega, kar te zanima
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
Mehanika bencinskih šob: skrivnost majhne luknje na vrhu
dominvrt
Portal
Pred kurilno sezono očistite teh 5 mest v domu
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Plesen se najprej pojavi tukaj: preverite teh 5 mest v domu, preden bo prepozno
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Pravilna nega grmovnic: kaj pride najprej, zalivanje ali obrezovanje?
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
Te gospodinjske aparate bi morali po uporabi vedno izključiti iz elektrike
okusno
Portal
Jesenske jedi, ki se jih marsikdo boji: tekmovalka MasterChefa razkriva svoje trike
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Nedeljska sladica brez kompliciranja: recepti, ki uspejo tudi brez slaščičarskega znanja
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Ključna napaka pri pripravi ocvrtih marel: zaradi nje ne bodo hrustljave
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
Vsi obožujemo gratinirane palačinke, a tokrat jih pripravite malo drugače
voyo
Portal
Grehi očeta: Morilec na reki Green River
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Babilon
Babilon
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961