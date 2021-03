'Zgodovina ni nič drugega kot naš pogled na preteklost'

Da se v Sloveniji morda še znamo pogovarjati tudi o najbolj spornih temah, so dokazali člani akademije znanosti in umetnosti. Pred 30. obletnico samostojne Slovenije so akademiki na skupščini sprejeli dokument o spravi. Prvi, ki ga je sprejela tako ugledna in raznolika institucija. Pogled na najbolj sporne dogodke naše zgodovine ne govori o preteklosti, pravijo akademiki, ampak o tem, na katerih vrednotah lahko gradimo naprej.

