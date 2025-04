Zgodovina, oživljena z umetno inteligenco: 130 let od potresa v Ljubljani

Tresla se je zemlja, rodilo se je mesto. Tako bi lahko opisali rušilni potres, ki je Ljubljano močno prizadel točno 130 leti. A prenova je potem prinesla napredek in mesto, kot ga poznamo danes. 130 let pozneje pa potres še vedno kroji prihodnost. Narodna univerzitetna knjižnica je namreč obletnico izkoristila za to, da pokaže, kako nam lahko umetna inteligenca pomaga začutiti zgodovino. Na spletni strani oživijo stare fotografije in zgodbe.