Zgodovina političnih zdrsov: ukraden sendvič, pijan voznik, afera Patrija ...

"Čakam pri pultu, trije ljudje so se med sabo pogovarjali. Tri minute sem zagotovo čakal. Potem sem se odločil, da bom preveril njihov sistem kontrole, če kaj odneseš iz trgovine ven," tako je svoj družbeni eksperiment s krajo sendviča v trgovini nasproti parlamenta opisal poslanec LMŠ Darij Krajčič. In čeprav naj bi sendvič kasneje plačal, je novica o kraji razburila javnost in takratnega predsednika vlade Marjana Šarca, ki je po tem dogodku zahteval Krajčičev odstop. Ta je po oklevanju marca 2020 to tudi storil.

Po drugi strani afera Patria. Ena izmed najbolj odmevnih, ki se je vlekla skoraj 10 let, prvaka SDS Janeza Janšo pa za kratek čas celo spravila za zapahe. Skozi vsa leta pa je vse obtožbe zanikal: "Nikoli v življenju v zvezi s Patrio z ljudmi, ki so skupaj z mano v tem sodnem postopku ali se kakorkoli drugače omenjajo, nisem bil v nobenem stiku. Nobenih komunikacijskih, niti telepatskih niti v stiku preko dimnih signalov."

V mandatu zdajšnje vlade je ena od najbolj glasnih nedvomno afera Litijska, ki je duhove začela buriti lansko leto, traja pa še vedno. Politični vihar je takrat s seboj odnesel ministrico za pravosodje Dominiko Švarc Pipan. Švarc Pipanova je odstopila februarja 2024.

Svoj odstop iz mesta državnega sekretarja pa je leta 2020 ponudil tudi Franc Breznik. Njegovo ime je pred petimi leti odmevalo zaradi prehitre vožnje in skoraj dvakrat previsoke dovoljene meje zaužitega alkohola. Po incidentu mu je policija prepovedala nadaljnjo vožnjo, avto je pustil na izvozu z avtoceste, izrekli pa so mu kazen 600 evrov in 16 kazenskih točk. In čeprav je s svojim delovanjem kot sekretar res prenehal, se je vrnil na svoje poslansko mesto v Državnem zboru.