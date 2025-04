Zgodovina referendumov: od zakona o malem delu do dolgotrajne oskrbe

Referendumi so v slovenski politični zgodovini igrali pomembno vlogo. Kot orodje neposredne demokracije, pa tudi kot prostor političnih obračunavanj. Od prvega zakonodajnega referenduma leta 1996 do danes so volivci odločali o marsičem. Od odmevne zavrnitve zakona o malem delu in delu na črno do zadnjih štirih: o vodah, vladi, zakonu o Radioteleviziji Slovenija ter o dolgotrajni oskrbi. Kakšni so bili rezultati nekaterih ključnih referendumov?