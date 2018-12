Operacija, po kateri si bomo zapomnili leto 2018

Oktobra so iz ljubljanskega kliničnega centra sporočili, da je ekipi pod vodstvom kirurga Uroša Ahčana, predstojnika oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in opekline uspel poseg, ki meji na znanstveno fantastiko. Z maksilofacialnim kirurgom Vojkom Didanovičem sta bolnici, ki je zaradi raka ostala brez nosu, na njeni podlakti vzgojila nov nos in ga presadila na obraz.

