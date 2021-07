Zgodovinska pikčasta majica Tadeja Pogačarja v Slovenskem planinskem muzeju

V Slovenskem planinskem muzeju se lahko pohvalijo z novo pridobitvijo – pikčasto majico Tadeja Pogačarja, ki jo je lani osvojil kot najboljši kolesar gorskih vzponov na Dirki po Franciji. Majico je uspelo 'iztržiti' kustodinji muzeja Saši Mesec, ki je tudi sama ljubiteljica kolesarjenja.

V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani poleg predstavljanja planinske zgodovine spremljajo tudi sodobne aktivnosti v gorah in stremijo k ozaveščanju o dejstvu, da je razvoj planinstva od opazovanja in raziskovanja gora vodil do profesionalizacije v sodobnih športih, med katerimi je tudi kolesarstvo, nam je pojasnila kustodinja za planinstvo Slovenskega planinskega muzeja Saša Mesec. "Le kje bi si želeli ogledati zgodovinsko majico za najboljšega 'hribolazca' na najprestižnejši kolesarski dirki na svetu, če ne pri nas?" je dejala.

Kustodinja Saša Mesec je na državnem prvenstvu v vožnji na čas v Kopru stopila do stojnice Tadeja Pogačarja in izrazila željo, da bi lanska pikčasta majica prišla v Slovenski planinski muzej. FOTO: Slovenski planinski muzej

Motivi, zakaj in na kakšen način obiskujemo gore, se torej skozi čas spreminjajo in razvijajo. "Gorske etape dirke po Franciji po dolgih in strmih klancih vodijo na visoke prelaze in vrhove, med katerimi gotovo slovi lanskoletni cilj na Planche des Belles Filles, kjer je Tadej Pogačar z nepozabno vožnjo (zopet) pridobil pikčasto majico vodilnega v točkovanju za 'kralja gora'. Ta dogodek je bil seveda tudi navdih za željo, da majica pride v naš muzej," je pojasnila Meščeva.

Majica je razstavljena v avli Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, obiskovalci pa se lahko ob njej fotografirajo in se je tudi dotaknejo. FOTO: Slovenski planinski muzej

V ekipi Slovenskega planinskega muzeja delajo ljudje z različnimi hobiji in zanimanji. Saša Mesec je v prostem času tudi kolesarska navdušenka. Na državnem prvenstvu v vožnji na čas v Kopru je stopila do stojnice Tadeja Pogačarja in kupila nekaj kolesarskih pripomočkov. "Ob tem sem na glas izrazila željo, da bi lanska pikčasta majica prišla v naš Slovenski planinski muzej," je povedala Meščeva. Tako so se pričeli dogovori in po besedah Meščeve je ekipa sodelavcev Slovenskega planinskega muzeja z navdušenjem sodelovala pri organizaciji.

Slovenski planinski muzej se ukvarja tudi s spremljanjem in proučevanjem sodobnih aktivnosti v gorah, med katerimi izstopa alpinizem. Fotografija je z aktualne občasne razstave o alpinistični odpravi v južno steno Lotseja v Himalaji leta 1981, ki je na ogled do konca avgusta. FOTO: Slovenski planinski muzej

Ali bo Tadej Pogačar prišel v muzej? Zanimalo nas je, ali je morda slovenski kolesar obljubil, da bo obiskal muzej in si ogledal, kje je razstavljena njegova majica. Meščeva ni potrdila, da bo prišel, je pa dejala, da si vsi v muzeju iskreno želijo, da bi jih po osvojenih rezultatih na letošnji Dirki po Franciji obiskal z družino. Ali bo majica za vedno ostala v muzeju? Osebje muzeja si želi, da bi jo trajno umestili na stalno razstavo in bi kot del njihove zbirke dobila status premične kulturne dediščine.

V Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani so trenutno zadovoljni z obiskom. Junija so imeli podoben obisk kot leta 2016. FOTO: Slovenski planinski muzej

Zdaj je sicer tudi glavna gorniška sezona, zato nas je zanimalo, kakšen je obisk. Se je stanje po covidnem obdobju kaj izboljšalo? Matjaž Podlipnik, vodja enot Slovenski planinski muzej in Kranjska Gora, je povedal, da je gorniška sezona v polnem razmahu. Junija so imeli podoben obisk kot leta 2016. "To pomeni, da smo glede na koronske čase lahko kar zadovoljni. April in maj sta bila seveda slaba. Prevladujejo domači gostje, veliko imamo tudi Čehov, nekaj Belgijcev, Madžarov in Švicarjev," je pojasnil in dodal, da si tudi julija obetajo lep obisk in si želijo, da jih novi val novega koronavirusa ne bi dosegel.