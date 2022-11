Zgodovinska priložnost za donosno vlaganje

Pazite, ne počnite tega!

Direktorica FINANČNE HIŠE, mag. Karmen Darvaš Fister, opozarja, da začnite z naložbenim varčevanjem čim prej, najbolje kar s prvo zaposlitvijo z nižjimi zneski. Nato vsako leto varčevalni znesek povišujte kakor se vam viša standard. Pomembno je, da najprej razvijete navado varčevanja. Nikakor predčasno ne prekinjajte varčevanj, ampak sledite zastavljenim ciljem. Sama še danes varčujem v naložbah, ki sem jih sklenila pred dvaindvajsetimi leti. Vse te naložbe sem sklenila za namen dodatne rente. Velikokrat me kdo vpraša koliko pa si zaslužila v tej ali oni naložbi...pa vam povem, da ne vem. Ne spremljam donosov in stanja premoženja, saj so to vse dolgoročne naložbe, že na začetku sklenjene razpršeno. Varčujem preko direktne obremenitve. In to je najboljši recept, če želite vztrajati. Darvaš Fisterjeva še opaža, da so ljudje preveč brezskrbni glede lastne pokojnine, da preveč dolgo odlašajo, na koncu pa jim je žal, da niso pričeli prej. Poleg tega preveč pogosto spremljajo donose in pri vsakem padcu že panično odreagirajo in to sebi v škodo. In vse preveč ljudi hlepi po špekulativni naložbah, za katere se ne zavedajo, da ne morejo biti edina naložba. Na koncu vedno samo izgubljajo. Več o njenem razmišljanju najdete v njeni knjigi Postani kreator svojih financ!





Naročnik oglasa je Finančna hiša d.o.o.