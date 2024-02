Zgodovinska uskladitev pokojnin: 'Predlog SDS je populističen'

"Izražam zadovoljstvo, da bodo vsi upokojenci deležni zgodovinsko najvišjega, 8,8-odstotnega dviga pokojnin. Ta dvig je višji od načrtovanega in je najvišji po letu 1992. Omogočili so ga tudi ukrepi vlade za pomoč gospodarstvu v boju zoper energetsko draginjo. Zaradi tega so plače rastle hitreje kot bi bilo pričakovano in to je za seboj potegnilo tudi rast pokojnin," je dejal predsednik vlade Robert Golob. Čemur pa je sledil poziv SDS, naj vlada upokojencem poravna tudi dolg in jim torej izplača 4,5 odstotka mesečne pokojnine, za kolikor jih je lani prikrajšala.

SDS torej vladi očita, da ni izpolnila svojih obljub, kar je v oddaji 24UR ZVEČER ponovil poslanec SDS Zvonko Černač. "Novembra in decembra 2022 je bila dana obljuba in javno zagotovilo predsednika vlade in vlade o tem, da bodo pokojnine izredno usklajene za 4,5 odstotka. To se ni zgodilo," je prepričan. Pravi namreč, da so upokojenci novembra in decembra 2022 dobili le 4,5-odstotni t. i. draginjski dodatek.

"Nato pa so se pokojnine februarja uskladile za 5,2 odstotka. Na staro osnovo pokojnine so se torej uskladile za polovico inflacije, ki je takrat znašala 10,3 odstotka," je dejal. Redna uskladitev se torej, kot je poudaril, ni zgodila na 4,5 odstotka dvignjeno osnovo. Gre za redno uskladitev, ki se zgodi vsako leto februarja, pri tem pa se v 60 odstotkih upošteva dvig plač v preteklem letu, v 40 odstotki pa rast cen oz. inflacija v preteklem letu.