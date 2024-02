'Zgodovinski dan': položili temeljni kamen za novogradnjo kampusa

Na ljubljanski univerzi so simbolično položili temeljni kamen za novogradnjo kampusa medicinske fakultete na Vrazovem trgu. Po mnenju univerze gre za enega finančno najobsežnejših projektov, ki ga bodo do leta 2026 izpeljali s pomočjo evropskih sredstev. Dekan medicinske fakultete Igor Švab pa je dan označil za zgodovinskega.

Rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič je povedal, da se sodobna družba sooča s številnimi izzivi, predvsem pa s staranjem prebivalstva, s čimer so povezane številne bolezni. "Zato me veseli, da danes začenjamo z gradnjo nove medicinske fakultete, ki bo lahko zagotovila sodobne prostore za raziskovalno delo na področju medicine in omogočila večji vpis študentov, s čimer se bomo lahko odzivali na potrebe družbe," je dejal. Dekan medicinske fakultete Igor Švab je izpostavil, da je naloga fakultete graditi prihodnost na področju medicinskega izobraževanja, znanosti in stroke. Zgradba, katere temelje danes postavljajo, predstavlja investicijo v prvega od treh kampusov. "Danes začenjamo uresničevati dolgoročno in ambiciozno vizijo, ki smo si jo zadali pred šestimi leti. Zaradi tega je danes zgodovinski dan, ki nam in celi družbi daje upanje v prihodnost, kar je v sedanjem svetu neprecenljivo," je zaključil Švab.

Prisotne je nagovorila tudi predstavnica Evropske komisije, generalna direktorica Projektne skupine za okrevanje in odpornost Céline Gauer. Poudarila je, da se z začetkom gradnje novega kampusa medicinske fakultete začenja novo obdobje, ki "predstavlja nekaj izredno pomembnega za celotno področje zdravstvenega delovanja v Sloveniji". Ob tem je spomnila na obdobje covida in požrtvovalnost medicinskega osebja. "Današnja investicija predstavlja čisto konkreten izkaz naše hvaležnosti," je povedala. Tudi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič je izrazil zadovoljstvo ob današnjem dogodku, še bolj je vesel, da se v dveh mesecih "že drugič zbirajo na ta način", saj so decembra lani položili temeljni kamen za novo veterinarsko fakulteto. Izpostavil je, da projekti od same ideje do končnega rezultata trajajo deset let, kar nekateri nočejo razumeti. V nadaljevanju je omenil tudi druge načrtovane investicije: izgradnjo novih fakultet za strojništvo in za farmacijo v Ljubljani, v okviru programa za okrevanje in odpornost načrtujejo tudi financiranje dveh zdravstvenih fakultet v Mariboru in na Primorskem, pa tudi investicije v raziskovalno infrastrukturo petih mariborskih fakultet in izgradnjo NUK2.

Igor Papič: Začenjamo velik investicijski zagon na področju visokega šolstva FOTO: Bobo icon-expand