Zgodovinski dan za Obalo: iz Jernejevega kanala že odstranili prvo barko

Po 15 letih obljub in čakanja so iz Jernejevega kanala, ki je del krajinskega parka, odstranili prvo od zapuščenih bark. Še 18 jih čaka na odstranitev. “Časi, ko se je lahko nesankcionirano smetilo po Sloveniji, so mimo,” je dejal minister Leben. Ministrstvo sicer ocenjuje, da bodo stroški odstranjevanja in odvoza plovil znašali približno 100.000 evrov.

Direkcija RS za vode (DRSV) je danes začela z odstranjevanjem opuščenih plovil neznanih lastnikov iz Jernejevega kanala. Prvi dan so iz kanala odstranili eno plovilo. To je napovedan ukrep, ki sledi pozivu, s katerim je na podlagi odločbe Inšpektorata RS za okolje in prostor (IRSOP), DRSV pozval lastnike, da to opravijo sami do konca preteklega leta. IRSOP je v odločbi evidentiral 16 opuščenih plovil neznanih lastnikov, na poziv pa sta se do danes odzvala dva lastnika. Na poziv IRSOP sta se tudi že odzvala dva lastnika plovil z vidno registrsko oznako, so sporočili z ministrstva za okolje.

Vsa plovila bodo nato odložili na obalo, da se odcedijo, ter jih čez dan ali dva predali prevzemniku odpadkov, ki jih bo odpeljal na uničenje v Avstrijo. FOTO: Damjan Žibert

Minister za okolje in prostor Jure Lebenje poudaril, da se je danes v Jernejevem kanalu "kar 15 let po obljubi države, da bo iz krajinskega parka odstranila opuščena plovila, odstranila prva barka. To je pomemben prvi korak za začetek nove zgodbe tukaj v osrčju Nature 2000. Nedopustno in nerazumljivo je, da se to vse do danes ni zgodilo in da so si vsi pristojni ta vroč kostanj neodgovorno samo podajali – časi, ko se je lahko nesankcionirano smetilo po Sloveniji, so minili," je bil oster minister. Leben: Ta plovila sodijo na smetišče Dodal je, da ta plovila ne sodijo v krajinski park, v osrčje Nature 2000. "Ta plovila sodijo na smetišče, tja jih bomo tudi odpeljali. Dlakocepiti o tem, kdo je za to pristojen, kriv – je milo rečeno nedostojno. Vesel sem, da bomo sedaj skupaj z občino lahko začeli urejati to območje."

Nekatere barke bodo iz kanala odstranili z bagrom na kopnu, nekatere pa s plovnim bagrom. FOTO: Damjan Žibert

Včeraj je DRSV prejel novo odločbo IRSOP, ki nalaga, da v 30 dneh odstrani še tri dodatna opuščena plovila, saj so pri preverjanju ugotovili, da ni moč najti njihovih lastnikov. Skupaj bo tako koncesionar VGP Drava v prihodnjih dneh odstranil kar 19 plovil. Plovila bodo odpeljali na uničenje v Avstrijo Koncesionar bo opuščena plovila z ustrezno mehanizacijo in ob pomoči potapljačev potegnil na brežino, kjer se bodo ta odcejala. Čez dan ali dva bodo stehtana in predana prevzemniku, ki jih bo odpeljal na uničenje v Avstrijo. Za potrebe odstranitve opuščenih plovil neznanega lastnika bo uporabljena različna mehanizacija, prilagojena stanju in lokaciji opuščenega plovila (na primer pod vodo, globoko v mulju, oddaljen od brežine ali v razpadajočem stanju). Pričakuje se, da pri odstranjevanju ne bo prišlo do izliva nevarnih tekočin, ne glede na to, pa bo koncesionar na lokacijo odstranjevanja preventivno namestil ustrezne zaščitne pregrade, odlagalno površino na brežini pa tudi ustrezno zaščitil, so pojasnili na ministrstvu.

Že 15 let se vleče obljuba o očiščenju Jernejevega kanala. FOTO: Damjan Žibert