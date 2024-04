'Zgodovinski korak' pri preprečevanju medvrstniškega nasilja na spletu

Kako preprečiti medvrstniško nasilje in sovražni govor na spletu? Vprašanje, ki je ob vse bolj napredni tehnologiji, še kako pomembno in terja odgovor, rešitve. "Spletno nasilje je kompleksen problem, zato smo letos moči združili z več ministrstvi in tudi številnimi organizacijami," pravi ministrica za digitalno preobrazbo Emilija Stojmenova Duh. Šest ministrstev je zdaj naredilo zgodovinski korak na področju preprečevanja tovrstnega nasilja. Podpisali so namreč skupen memorandum, s katerim se zavezujejo, da stopajo na pot k sistemskim ukrepom.

Šest ministrstev, šest podpisov, cilj pa le en - preprečitev oz. vsaj zmanjšanje nasilja in sovražnega govora na spletu. Na šolah namreč po besedah ravnatelja osnovne šole Kašelj Jerneja Šoštarja ob sicer nekolikšnem upadu fizičnega nasilja zaznavajo izjemen porast spletnega nasilja, pri naslavljanju slednjega pa se počutijo nemočne.

Ravnatelj Jernej Šoštar na okrogli mizi o medvrstniškem nasilju FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Sistem je namreč takšen, da težko posegamo po digitalnih napravah, običajno pa se tovrstno nasilje tudi ne dogaja v času pouka, zato takrat tudi nima tolikšne pristojnosti, čeprav se posledice tovrstnega nasilja kasneje čutijo tudi v šolskem okolju," je poudaril. Prav zato ker spletno medvrstniško nasilje sega na več področij, se je pri pripravi ukrepov angažiralo več različnih sektorjev, ki so sedaj naredili celo "zgodovinski korak" na področju reševanja te problematike. 'Rešitev ni v odklopu od spleta' V prestolnici je šest ministrstev (ministrstvo na digitalno prihodnost, ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ministrstvo za šolstvo, ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za zdravje in ministrstvo za pravosodje) podpisalo skupen memorandum. Kot je povedala ministrica za digitalno prihodnost Emilija Stojmenova Duh se s podpisom sporazuma zavezujejo, da bodo začela iskati sistemske rešitve za reševanje spletnega nasilja in sovražnega govora med mladimi.

Podpis memoranduma šestih ministrstev o preprečevanju nasilja na spletu icon-picture-layer-2 1 / 6

Poudarila je, da je dostop do interneta ena univerzalnih storitev v Sloveniji, ki pa predstavlja tudi določena varnostna tveganja. "Rešitev ni v tem, da se od spleta preprosto odklopimo. Vedno bolj smo digitalin in vedno bolj prisotni v tem okolju, ne želimo pristopati s paniko, temveč ozavestiti nevarnosti in pripraviti ukrepe" je poudarila. Verjame, da bodo z ministrstvi in ostalimi sodelujočimi organizacijami, uspeli pripraviti rešitve, s katerimi bodo spletno okolje naredili varnejše. Ministrstva pa so se s podpisom sporazuma zavezala tudi, da bodo sodelovala pri kampanji, ki jo bo v prihodnjih treh letih pripravilo ministrstvo za digitalno preobrazbo. "Memorandum ni le nek papir, temveč je tudi zaveza ostalih kolegov, da bomo k reševanju te problematike pristopali bolj aktivno in sistemsko," je dodala ministrica Stojmenova Duh. V sodelovanju s strokovnjaki bodo na ministrstvu za digitalno preobrazbo vsako leto pripravili gradiva za ozaveščanje mladih, zaposlenih v izobraževalnih ustanovah in tudi širše javnosti o pomenu in načinih boja proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu. Notranje ministrstvo in Policija pa bosta preučila tudi možnosti dodatnih obiskov policistov na šolah, kjer bodo mlade ozaveščali o problematiki na področju medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu.

Konkretne zaveze: 1. Ministrstvo za digitalno prihodnost : V sodelovanju s strokovnjaki bodo vsaj naslednja tri leta vsako pomlad pripravili gradiva za ozaveščanje učencev, dijakov, zaposlenih v vzgoji in izobraževanju o pomenu in načinih boja proti medvrstniškemu nasilju in sovražnemu govoru na spletu. 2. Ministrstvo za notranje zadeve (Policija) : Preučili bodo možnosti organizacije dodatnih obiskov policistov po osnovnih šolah ter ozaveščanje šolarjev o problematiki na področju medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu. 3. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje : Preučili bodo možnosti organizacije dodatnih izobraževanj učiteljev in strokovnih sodelavcev za učinkovito sistematično prepoznavanje, preprečevanje in ukrepanje na področju medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu. 4. Ministrstvo za pravosodje : Preučili bodo zakonodajni okvir glede kaznivih dejanj, povezanih z medvrstniškim nasiljem na spletu. 5. Ministrstvo za zdravje : Preučili bodo možnosti dodatnih ukrepov, povezanih s skrbjo za duševno zdravje mladostnikov, ki so žrtve medvrstniškega nasilja in sovražnega govora na spletu.

Mesec: Objavljene vsebine so neizbrisne Kot je poudaril minister za socialne zadeve Luka Mesec, pa so s podpisom zagotovili tudi, da so se o nasilju na spletu pogovarjajo tudi na najvišji možni ravni. "Preplah z nasiljem na šolah nam kaže prav to, kako velik družbenih problem je to. To je primer, iz katerega se lahko učimo, kako naj ne postopamo," je aktualiziral ter poudaril, da v primeru pojava nasilja, slednjega ne smemo širiti.

Emilija Stojmenova Duh icon-picture-layer-2 1 / 6

Ob tem pa je osvetlil tudi, kako vseprisotno je v resnici spletno okolje. "Nekoč si se pred spletnim nasiljem lahko umaknil, danes pa s tehnologijo pred tovrstnimi nasilnimi vsebinami v resnici nimaš več zatočišča. Objavljene vsebine so neizbrisne," je dejal. Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle se strinja s Stojemnovo Duh, da splet omogoča hitro in obsežno pridobivanje informacij. "Po drugi pa predstavljajo številne pasti, na katere mladi običajno niso pozorni." Prav zato pa da je naloga odraslih, da otroke ozavestijo o vseh nevarnostih, ki nanje prežijo na spletu.