Zgolj petina Slovencev meni, da so moški in ženske obravnavani enako

A kljub visoki uvrstitvi na omenjeni lestvici je nedavna raziskava svetovnega združenja Win International, ki jo je v Sloveniji opravila Mediana, pokazala, da zgolj petina Slovenk in Slovencev oziroma 21 odstotkov vprašanih meni, da so moški in ženske obravnavani enako. Podatki v svetovnem merilu pa kažejo, da je takega mnenja 27 odstokov ljudi.

Združene države Amerike in Velika Britanija pa morata na tem področju še veliko nadoknaditi. Znašli sta se namreč na 23 in 13 mestu. Medtem prvo deseterico držav, po poročanju Bloomberga, zaključujejo še Norveška, Luksemburg, Danska, Poljska, Finska in Belgija.

Na vsakoletna lestvici o zastopanosti in dobrobiti žensk na delovnem mestu, ki jo izvaja PricewaterhouseCoopers, zajema pa 33 držav organizacije OECD, se je Slovenija sicer uvrstila na visoko četrto mesto. Prva tri mesta lestvice pa zasedajo Islandija, Švedska in Nova Zelandija.

Raziskava je poleg enakosti med spoloma zajemala tudi spolno nadlegovanje in nasilje. Slovenija se je s tremi odstotki znašla na repu lestvice po deležu žensk med 18. in 34. letom starosti, ki so v zadnjem letu poročale o spolnem nadlegovanju. Največji delež pa so v zadnjem letu zabeležili v Mehiki, na Irskem in v Avstraliji. Presenetljivo je predvsem dejstvo, da v nekaterih državah, natančneje v Italiji, Libanonu, Vietnamu, na Tajskem in v Indoneziji, niso zaznali primerov spolnega nadlegovanja pri mlajših ženskah.

Prisotnost nasilja po svetu je zaskrbljujoče visoka, še kažejo podatki, saj je 14 odstotkov in pol vseh vprašanih v zadnjem letu doživelo nasilje. Pojavnost nasilja je največja prav med ženskami, v starosti med 18 in 34 let. Slovenija se tu uvršča nad povprečje s 15,2 odstotki posameznikov, ki so bili v zadnjem letu žrtve psihičnega ali fizičnega nasilja.

Plače žensk 16 odstotkov nižje kot plače moških

Pred mednarodnim dnevom žena tudi Evropska komisija v poročilu o enakosti žensk in moških v EU za leto 2019 ugotavlja, da se enakost izboljšuje, vendar so spremembe prepočasne."V nekaterih državah se razmere celo ponovno slabšajo," pa je opozoril podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans. Z evropsko komisarko za enakost spolov Vero Jourovo sta po poročanju STApozvala k boju za večjo enakost, komisarka pa je ob tem ocenila, da so ženske v politiki po vsej Evropski uniji še vedno premalo zastopane."Želim si, da bi na volitvah kandidiralo več žensk,"je pozvala pred prihajajočimi evropskimi volitvami.