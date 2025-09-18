Svetli način
Zgornja meja prihodkov za normirance na 120.000

Ljubljana, 18. 09. 2025 15.05

A.K. , M.V.
Vlada je potrdila izhodišča tudi za zvišanje praga za t. i. normirance. Prag za vstop v sistem normirancev bi se po načrtu vlade zvišal na 50.000 evrov za popoldanske oziroma na 120.000 evrov za polne normirance, je po seji vlade napovedal finančni minister Klemen Boštjančič.

Da bi sistem ohranili enostaven in predvidljiv, predlagajo zvišanje praga letnih prihodkov za vstop v sistem normiranih odhodkov s 30.000 na 50.000 evrov za popoldanske oziroma s 60.000 na 120.000 evrov za polne normirance. Za prvih 60.000 evrov bi veljala štiriodstotna dohodnina, za preostanek pa 20-odstotna, tako da bi bila efektivna obdavčitev 12-odstotna, je pojasnil minister.

"Prag bi tako določili na način, da ne pride do trka izigravanj sistema in kaznovanja tistih, ki delajo pošteno, a so malenkost preko sedanjih mej," je dejal minister za finance Klemen Boštjančič.

Nekoliko spremenjen bi bil zato tudi izstop iz sistema normirancev. Danes sistem omogoča, da je normiranec v letu, ko izstopi iz sistema, neomejen pri zgornji meji prihodkov. Lani je tako normiranec, ki je izstopil iz sistema, na pet milijonov prihodkov plačal samo 20-odstotni davek. Po novem bi bil zato davek za tiste, ki bi imeli povprečne prihodke v dveh letih nad 120.000 evri, 35-odstoten.

Možnost povratka v sistem normirancev bi medtem, tako Boštjančič, z dveh let podaljšali na pet let. V določenih dejavnostih namreč zaznavajo hitre povratke, v vmesnem času pa "opravljanje poslovanja preko kakšnega znanca". "To sta dve zelo specifični anomaliji, ni jih veliko, nekateri pa to zelo dobro izkoriščajo," je utemeljil.

Vlada si zdaj po njegovih besedah tudi glede sprememb pri normirancih želi razprave, tako splošne kot tudi v okviru Ekonomsko-socialnega sveta. "To je povabilo k dialogu," je sklenil.

