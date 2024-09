Zgornja Savinjska dolina: kjer se bogato prepletata gastronomija in kulturna dediščina

V novi sezoni Moje Slovenije z vami odkrivam Zgornjo Savinjsko dolino, kjer lahko osvajate veličastne vrhove Kamniško-Savinjskih Alp, se sprostite v čudoviti Logarski dolini ali pa raziskujete nekaj povsem drugačnega. To je namreč prostor, kjer se bogato prepletata gastronomija in kulturna dediščina. Domačini so ohranili svojo bogato zgodovino in stare običaje, pa tudi stare recepte, s katerimi bodo zagotovo navdušili vse ljubitelje pristnih okusov. Tukaj nas čaka popolna sprostitev v osrčju narave. Obiščite Zgornjo Savinjsko dolino, kjer se neokrnjena narava in bogata tradicija ter kultura prepletajo v nepozabno izkušnjo. Ustvarite spomine, ki vas bodo vedno znova vabili nazaj v to alpsko pravljico.