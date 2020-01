Zgornjesavsko dolino stresel potres z magnitudo 1,3 in močnim bobnenjem

V nedeljo ob 22.04 je Zgornjesavsko dolino stresel potres magnitude 1,3 na globini osem kilometrov, spremljalo pa naj bi ga močno bobnenje. Epicenter je bil tri kilometre jugovzhodno od Rateč, dobro pa so ga čutili tudi v Kranjski Gori in predvsem v Podkorenu, poroča bralka. Arso je na svoji strani zabeležil, da je 30 prebivalcev izpolnilo obrazec o tem, da so čutili potres.

Danes zjutraj nekaj čez pol peto pa so se tla z magnitudo 1,1 tresla tudi osem kilometrov jugozahodno od Trente, tudi tega pa naj bi čutili vse do Rateč.

Letos so merilniki zaznali v Sloveniji že 23 potresov, od tega so prebivalci poročali, da so jih čutili osem. Največ ljudi je o potresu poročalo 4. januarja, ko je okolico Vinice stresel potres z magnitudo 1,4, najvišjo magnitudo pa je imel dan kasneje potres v okolici Lendave in sicer 3,0.