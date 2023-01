Zgovorne številke: z ukinitvijo avtocestne policije se je varnost poslabšala

V uredništvu smo pridobili statistiko, ki priča o tem, koliko je avtocestna policija – preden so jo ukinili – pripomogla k prometni varnosti na naših cestah. Ljubljanska enota je oktobra lani, ko so jo ukinjali, zaznala zgolj 303 kršitve CPP, kar šestkrat manj kot januarja, februarja ali marca, ko je bila polno operativna. V zadnjem trimesečju lanskega leta pa so policisti ugotovili za polovico manj prekrškov kot v enakem obdobju leta 2021. Specializirano državno tožilstvo bo še ta mesec odločilo, ali je bilo pri projektu storjeno kakšno kaznivo dejanje.

Kljub dokazom o boljši prometni varnosti na avtocestah in hitrih cestah, ki jih je pokazala analiza, ki smo jo pridobili v uredništvu, za njimi pa je stal tudi Dars, je bila avtocestna policija lani ukinjena – koprska, celjska in mariborska enota po zgolj nekaj mesecih delovanja, oktobra pa še ljubljanska enota, ki je delovala najdlje.

Med razlogi, ki sta jih navedla tedaj še aktualna notranja ministrica Tatjana Bobnar in v. d. generalnega direktorja Policije Boštjan Lindav, so bili nezadostna učinkovitost, pomanjkanje kadra na postajah prometne Policije in finančna prepletenost avtocestne policije z Darsom, zaradi česar se je projekt znašel pod drobnogledom Komisije za preprečevanje korupcije in Urada za nadzor proračuna. Vodstvo Policije je ob tem ves čas zagotavljalo, da gre zgolj za reorganizacijo zaradi kadrovske stiske in da nadzor na avtocestah ostaja nemoten. Pa je res tako? Preverili smo statistiko in se pozanimali, kaj se je zgodilo s policisti iz teh enot ter kako bo po novem poskrbljeno za varnost na avtocestah. Pri številkah smo se osredotočili zgolj na Specializirano enoto avtocestne policije Ljubljana, ki je z najdaljšim stažem delovanja tudi najbolj reprezentativna. Oktobra obravnavali šestkrat manj kršitev CPP Generalno policijsko upravo (GPU) smo prosili za podatke o tem, koliko prometnih nesreč je lani obravnavala SEAP Ljubljana v mesecih, ko je bila še polno aktivna, in oktobra, ko je njihova delovna vnema zaradi informacije o ukinitvi upadla in niso želeli več delati. Izkazalo se je, da je SEAP Ljubljana januarja 2021 obravnavala 39 prometnih nesreč in ugotovila 1.921 kršitev Cestno prometnih predpisov (CPP), v februarju 39 prometnih nesreč in ugotovila 1.482 kršitev CPP, v marcu 57 prometnih nesreč in ugotovila 1.752 kršitev CPP. V oktobru lani pa so obravnavali 50 prometnih nesreč in ugotovili zgolj 303 kršitve CPP, torej v povprečju kar šestkrat manj. Na tem mestu je treba opomniti, da od teh 300 zabeleženih kršitev 50 kršitev predstavljajo prometne nesreče same, torej je bilo ostalih kršitev CPP zgolj 250.

icon-expand Še preden je avtocestna policija v popolnosti začela delovati, so jo v vrhu Policije ukinili in se podali v reorganizacijo. FOTO: Aljoša Kravanja

Samo na območju Ljubljane v treh mesecih odkrili za polovico manj prekrškov kot leta 2021 Zgovorni so tudi podatki, ki smo jih pridobili v uredništvu, o številu kršitev in opozoril PPP Ljubljana in SEAP Ljubljana v obdobju zadnjih treh mesecev leta 2021 in 2022. Od 1. oktobra do 31. decembra 2021, ko je bila ljubljanska enota avtocestne policije operativna, so policisti SEAP Ljubljana obravnavali približno 4770 zadev, policisti PPP Ljubljana pa v enakem obdobju skoraj 600. Skupno so torej ugotovili okoli 5370 prekrškov na cestah. V enakem obdobju leto dni pozneje, ko so avtocestne policije že prenehale delovati, je enota SEAP Ljubljana, ki je sicer delovala najdlje, zabeležila le še 270 prekrškov, PPP Ljubljana pa okoli 2460. Skupno so torej obravnavali 2730 prekrškov, torej za kar 50 odstotkov manj! V obeh letih je bilo največ zaznanih kršitev Zakona o pravilih cestnega prometa. Sodeč po teh številkah, bi težko trdili, da je varnost na cestah brez avtocestne policije enaka ali boljša, če pa je bilo samo v Ljubljani leta 2022 v primerjavi z letom prej odkritih za kar polovico manj prekrškov.

Uprava še deluje, policisti prerazporejeni na postaje prometne policije Kaj pa se je zgodilo s policisti iz vseh enot avtocestne policije? Na GPU pojasnjujejo, da je bila večina že začasno premeščena na postaje prometne policije. Zagotovili so, da pri realizaciji trajnih premestitev v skladu z možnostmi sledijo željam policistov in zasledujejo cilj, da večina policistov ostane na lokalnem nivoju in na postajah prometne policije. Prav tako naj policisti s premestitvami ne bi izgubili pridobljenih pravic (višji plačilni razred), razen če se bodo sami odločili, da delujejo v enotah, kjer jim pridobljene pravice ne bodo pripadale. Uprava avtocestne policije pa medtem še vedno deluje. "Na sedežu organizacijske enote do njene predvidene ukinitve ostaja ožje vodstvo uprave, ki bo opravljalo nujno potrebne organizacijske naloge. Naloge nemoteno opravljajo še uslužbenci Oddelka za upravljanje prometa in meritve s samodejnimi merilnimi sistemi. Navedeni bodo ob predvideni uveljavitvi Akta o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji ustrezno premeščeni na druge organizacijske enote v Policiji," so še pojasnili.

icon-expand Poostren policijski nadzor nad tovornimi vozili FOTO: Damjan Žibert

Kako bo po novem poskrbljeno za varnost na cestah? Glede reorganizacije so v vodstvu Policije pojasnili, da bodo v okviru predvidenih sprememb na postajah prometne policije ustanovili skupine za nadzor na avtocestah in hitrih cestah, na upravi uniformirane policije GPU pa je predvidena ustanovitev Oddelka za avtoceste in hitre ceste. "Na ta način bodo postaje prometne policije sistemsko pokrivale avtoceste in hitre ceste. Postajam prometnih policij bo hkrati omogočen fleksibilnejši nadzor prometnih policistov na državnih in lokalnih cestah," so še dodali. Poudarili so, da omenjene rešitve uveljavljajo izključno zaradi zagotavljanja boljše prometne varnosti na celotnem cestnem omrežju. "Nov strokovno utemeljen organizacijski pristop je namreč ob obstoječi kadrovski zasedenosti bolj optimalen. Prenos pristojnosti na Upravo uniformirane policije bo omogočal jasno odgovornost, boljšo koordinacijo, načrtovanje in usmerjanje dela prometne policije na avtocestah in hitrih cestah ter ohranitev nadzora prometnih policistov tudi na državnih in lokalnih cestah, kjer se zgodi več kot 80 odstotkov vseh prometnih nesreč." Specializirano državno tožilstvo bo primer zaključilo še ta mesec Pomembna okoliščina, ki je upravičevala obstoj avtocestne policije, je bila Darsova gradnja objektov in zagotavljanje opreme za delo enot SEAP. V skladu s sporazumom je avtocestna policija v letu 2021 od Darsa prejela 1,8 milijona evrov, v letu 2022 pa 7,9 milijona evrov. Do leta 2060 je bilo predvideno, da bodo prejeli 120 milijonov evrov. Predvidena je bila tudi dobava 107 vozil, kar bi pomenilo, da bi Uprava avtocestne policije vrnila vsa vozila iz kvote nabave Uprave uniformirane policije. KPK je ugotovila, da obstajajo razlogi za sum storitve kaznivega dejanja in primer predala Specializiranemu državnemu tožilstvu. Tja smo naslovili novinarsko vprašanje in odgovorili so nam, da je navedena zadeva v zaključni fazi. "Predvidoma bo zaključena tekom tega meseca."