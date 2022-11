Zgraditi želijo počitniško-izobraževalno naselje za otroke

Dobrodelnost, šport in druženje so vodila Rotary kluba 25 iz Ljubljane in hkrati tudi rdeča nit njihovega nedavnega dneva odprtih vrat. Glavni namen dogodka, ki je med drugim gostil tudi dobrodelnega Miho Deželaka, je bila predstavitev največjega projekta kluba Kamp Krka. Zgraditi nameravajo počitniško-izobraževalno naselje, ki bo kar 150 otrokom omogočalo bivanje v naravi, izobraževanje in brezskrbno varstvo.

Rotary klub 25 iz Ljubljane je dobrodelna organizacija, ki že skoraj 15 let pomaga družinam, predvsem novorojenčkom in otrokom iz socialno šibkih družin. Njihovi vidnejši projekti so med drugim zagotovili aparate za prezgodaj rojene otroke, opremo bivalnih prostorov mater nedonošenčkov ter obnove intenzivnih porodnih sob v UKC Ljubljana, so zapisali v sporočilu za javnost.

Zgraditi nameravajo počitniško-izobraževalno naselje za otroke, Kamp Krka Kot so pojasnili, so si tokrat zadali še večji cilj in se v sklopu projekta ZATO! odločili zgraditi počitniško-izobraževalno naselje, ki bo kar 150 otrokom omogočalo bivanje v naravi, izobraževanje in brezskrbno varstvo. Projekt so poimenovali Kamp Krka, v celoti pa bo izveden iz donacij in s prostovoljnim delom vseh vpletenih.

Dan odprtih vrat kluba je tako v torek začel niz dogodkov, ki bodo širili vest o projektu Kamp Krka in pomagali Rotary klubu 25 do potrebnih donacij za njegovo uresničitev. Srečanje je odprla ena najbolj prepoznavnih osebnosti na področju dobrodelnosti pri nas in radijski voditelj Miha Deželak, ki na svoji dobrodelni poti vsako leto zbira sredstva za počitnice otrok. Sledila je okrogla miza z znanimi imeni iz sveta športa. Voditelju Blažu Babiču so se na odru pridružili Matej Erjavec, predsednik košarkarske zveze, Pavel Marđonović, predsednik kolesarske zveze, in Tomi Šmuc, nekdanji vrhunski igralec odbojke ter ambasador vseh vrst odbojke in padela v Sloveniji.

