Kaj pa pravzaprav je ADHD in kako ga prepoznamo? Čeprav se o tem govori šele zadnje obdobje, je problematika v Sloveniji poznana že od 80-ih let. Gre za motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo, s katero se pogosteje soočajo dečki kot deklice. In zgrešeno je razmišljanje, pravijo strokovnjaki, da ima vsak bolj živahen otrok ADHD. Kako s takim otrokom ravnati, kako jim pomagajo v šolah in kaj svetujejo psihologi?