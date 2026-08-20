Zgrmel prek samokolnice in z rokama padel v vroč asfalt

Delovna nesreča se je zgodila pri razsutju vročega asfalta, ko je delavcu zdrsnil ročaj samokolnice, zaradi česar je izgubil ravnotežje in padel prek samokolnice. "Pri tem je z obema rokama, na katerih ni imel zaščitnih rokavic, padel v vroč asfalt in se telesno poškodoval," so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Delavcu so na kraju nudili prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico v Murski Soboti. Za kako hude poškodbe gre, še ni znano, tujo krivdo so zaenkrat izključili.

Po zbranih obvestilih in pridobljenih podatkih o stopnji telesne poškodbe bodo policisti seznanili Okrožno državno tožilstvo.