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Slovenija

Zgrmel prek samokolnice in z rokama padel v vroč asfalt

Tišina, 20. 08. 2026 15.42 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
N.L.
Vroč asfalt

V sredo se je v naselju Tišina zgodila delovna nesreča, v kateri se je poškodoval delavec, ki je s samokolnico prevažal vroč asfalt. Pri razsutju mu je zdrsnilo in je z obema rokama padel v vroč asfalt.

Delovna nesreča se je zgodila pri razsutju vročega asfalta, ko je delavcu zdrsnil ročaj samokolnice, zaradi česar je izgubil ravnotežje in padel prek samokolnice. "Pri tem je z obema rokama, na katerih ni imel zaščitnih rokavic, padel v vroč asfalt in se telesno poškodoval," so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Delavcu so na kraju nudili prvo pomoč, nato pa so ga odpeljali v bolnišnico v Murski Soboti. Za kako hude poškodbe gre, še ni znano, tujo krivdo so zaenkrat izključili.

Po zbranih obvestilih in pridobljenih podatkih o stopnji telesne poškodbe bodo policisti seznanili Okrožno državno tožilstvo.

delovna nesreča Tišina vroč asfalt Policijska uprava Murska Sobota poškodba pri delu

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KOMENTARJI6

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ana Konda
20. 08. 2026 17.02
Delat je treba znat.
Odgovori
0 0
bandit1
20. 08. 2026 16.48
Direktor padel v kanalizacijo, ki jo je čistil. Kdaj bomo to prebrali, lahko pa direktor pijan padel s krova jahte , to pa ja.
Odgovori
-1
1 2
JApajaDAja
20. 08. 2026 16.38
grozljivo....bitumen, skoraj tekoč od vročine.....
Odgovori
+3
3 0
Slavko BabIč
20. 08. 2026 16.34
Kdo je kriv a delodajalec, ker ni imel rokavic???
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+1
3 2
asdfghjklč
20. 08. 2026 16.45
Odvisno ... mogoče jih delodajalec ni zagotovil oz. jih je imel, pa jih je že uničil, na druge pa čaka že celo večnost, lahko pa, da jih je imel, pa jih frajer ni nosil.
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+0
1 1
Krokodil1922
20. 08. 2026 16.11
Groza.
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+4
4 0
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