Občina Velike Lašče meri 103 kvadratne kilometre in obsega 88 naselij, v katerih živi 4200 prebivalcev. Velike Lašče se rade predstavljajo kot "zibelka slovenske kulture", saj so se tam rodili Primož Trubar, Fran Levstik in Josip Stritar. Prebivalci občine so zaposleni v lesnopredelovalni industriji, kmetijski zadrugi, storitvenih dejavnostih, ukvarjajo se z živinorejo in predelavo lesa.