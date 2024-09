Žibratova: Obžalujem, da je bila moja izjava vzeta kot dvom v delo Policije

Kot je napisala Žibratova, je slovensko Policijo vedno spoštovala in jo bo tudi v bodoče, prav tako izjemno ceni delo slovenskih policistk in policistov na terenu.

Poudarila je, da kot je tudi dejala v razpravi, obsoja napad skupine na policiste in zagovarja stališče, da morajo vsi državljani odgovarjati za kazniva dejanja. "Nikakor pa ni bil moj namen škoditi ugledu Policije. Ravno nasprotno, menim, da je treba vzpostaviti medsebojno zaupanje med romsko in lokalno skupnostjo ter državnimi organi," je zapisala. S tem bi, je sklenila, preprečili nadaljnje zaostrovanje razmer in zaščitili zaposlene, ki vestno opravljajo svoje delo.

Žibratova je namreč na eni od sej v Državnem zboru opozorila na informacije, da naj bi policisti pretepli mladoletnega Roma, ki so ga imeli v postopku. Te informacije naj bi dobila od Rominje, ki je to povedala za določen medij. Ob tem se je Žibratova spraševala, ali je to sploh sprejemljivo.

"Ali se je kdo vprašal, kaj je bil razlog, da je med Romi tako zavrelo, da so se spravili nad policiste? Pa niti slučajno ne opravičujem tega dejanja, ampak policisti naj bi pretepli mladoletno osebo. Ali se nam to zdi sprejemljivo? Ali sploh dopuščamo možnost, da obstajajo dobri policisti, ki na koncu nič krivi pogosto nastradajo, in tudi takšni manj dobri, ki so pripravljeni, recimo, uporabiti vodni top nad protestniki."