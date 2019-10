Židan koaliciji in Levici: Pamet v roke, partnerstvo se lomi na pomoči najbolj ranljivim

Predsednik SD Dejan Židan je v zapisu, objavljenem na družbenem omrežju Facebook, ocenil, da je prepir med koalicijo in njeno partnerico Levico škodljiv in po nepotrebnem ogroža koalicijo in vlado, ki je za Slovenijo po njegovem prepričanju koristna. Zato je pozval k srečanju prihodnji teden, na katerem bi se pogovorili o odprtih vprašanjih.

"Pamet v roke!" je zapis začel Židan. Kot je nadaljeval, se koalicija in partnerstvo z Levico v teh dneh lomita na pomoči najbolj ranljivim. "Prepiramo se o 16 milijonih evrov. Tudi sam mislim, da je ukinjanje dodatka za delovno aktivnost napačna pot, ki bo vzela pomoč materam samohranilkam, dolgotrajno brezposelnim in ljudem na socialnem obrobju, ki z delom v nevladnih in humanitarnih organizacijah ohranjajo vključenost," je pristavil.

A prepir je po njegovem prepričanju škodljiv. "Obnašanje političnih strank, kakor da bodo jutri volitve, je škodljivo. Če v naslednjih dneh ne bomo vsi skupaj stopili korak nazaj in se umirjeno pogovorili za skupno mizo, po nepotrebnem ogrožamo to koalicijo in vlado, ki je za Slovenijo koristna," je zapisal predsednik SD.

V stranki poizkušajo po njegovih besedah že mesece loviti ravnotežje med Levico na eni strani in liberalno večino na drugi. "Gre nam za to, da ta projekt uspe, ker je lahko koristen za ljudi in za državo," je zagotovil.

Voditelje koalicije in partnerje v Levici zato poziva, da se prihodnji teden srečajo in dogovorijo, kako pereča vprašanja "na zmeren in trezen način" zapreti.