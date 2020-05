Židan: Ne bom izdajal tistega, kar se je dogajalo za štirim stenami

Gregor Židan je pojasnil, da se sprva ni nameraval "odzvati na polresnice in laži" , ki so se v javnosti pojavile v zvezi z njegovim prestopom iz poslanske skupine SMC med poslance SD, "a se zadeve niso umirile" . V SMC so namreč navajali, da je Židan dejal, da gre v SD, ker da je dobil sanjsko ponudbo, ki je ni mogel zavrniti. Židan je danes zanikal ugibanja, da naj bi za prestop prejel denar ali da naj bi mu kot nekdanjemu reprezentančnemu nogometašu obljubili mesto v Nogometni zvezi Slovenije.

Kot je dejal, se je s poslanskimi kolegi SD dogovoril le, da gredo skupaj na volitve in skušajo zmagati, njegova prednostna zadolžitev pa bo področje športa. Pri tem je opozoril, da se ni včlanil v SD. Zanikal je tudi, da bi bil prestop iz SMC v SD kakorkoli povezan z njegovim podjetjem Gregorino, ki naj bi se znašlo v rdečih številkah. O tem, kaj se mu je zamerilo v SMC, Židan ni želel govoriti. "Ne bom izdajal tistega, kar se je dogajalo za štirim stenami," je poudaril. Pri tem je izrazil upanje, da bo s svojo bivšo poslansko skupino ohranil normalne odnose in da se bo tudi končalo širjenje neresnic. Dodal je, da je v SMC že pred 14 dnevi najavil možnost svojega odhoda.

Sicer je minuli teden poleg Židana iz poslanske skupine SMC izstopil tudi Jani Möderndorfer in se pridružil skupini LMŠ. Židan je v poslanske klopi sedel kot nadomestni poslanec, potem ko je predsednik SMC Zdravko Počivalšek prevzel ministrski položaj. Zato se je v zadnjih dneh omenjala tudi možnost, da bi se Počivalšek vrnil med poslance in tako SMC vrnil deveti poslanski mandat. Počivalšek je na sredini novinarski konferenci sicer izrazil razočaranje nad Židanovim prestopom.

Židan in Möderndorfer sicer nista edina, ki sta zapustila SMC. Stranka ima nekaj težav tudi na terenu. Po poročanju medijev je iz strankinega lokalnega odbora v Kopru in Ankaranu izstopilo deset članov. Razlog naj bi bilo slabo delo lokalnega odbora in nezadovoljstvo z vstopom v desnosredinsko koalicijo.

"Sodu so izbile dno informacije o nabavah zaščitne opreme, ki kažejo, da zadeve niso potekale tako, kot bi morale. Nezadovoljni smo tudi zaradi vstopa stranke v vlado Janeza Janše, saj je ta s svojim kadrovanjem pokopala gospodarstvo na Obali, prav tako nismo bili uslišani z zahtevami po sklicu zbora odbora in tudi z informiranjem o dogajanju nismo zadovoljni," je za Primorske novice pojasnil zdaj že nekdanji član SMC Viktor Markežič.

Poleg njega so se za izstop po skupnem posvetu odločili še podpredsednik lokalnega odboraMatjaž Andrejašič,Iztok Poljak, Bojan Mavrič in drugi. Delo pa je v teh dneh spomnilo, da je pred SMC že dlje časa načrtovani programski kongres, na katerem se bo stranka morala soočiti tudi z ljudmi na terenu in njihovimi pomisleki. Podpredsednik SMC Igor Zorčič je za časnik sicer ocenil, da ni mogoče pričakovati, da bi se programski kongres spremenil v volilnega.

Je pa dejal, da je sodelovanje v koaliciji ideološko različnih strank težko in da nekaterih potez, predvsem največje koalicijske stranke SDS, baza SMC ne odobrava.