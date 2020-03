Židan pisal vodjem LMŠ, Levice in SAB

"Za demokratični razvoj je nujno, da opozicija nadzoruje ravnanja oblasti, ji nastavlja ogledalo in predlaga alternativne rešitve. Socialni demokrati bomo jasna, kritična in odločna opozicija. A demokratičen nadzor bo boljši in učinkovitejši, če bomo opozicijske stranke znale sodelovati in skupaj uresničevati vlogo, ki jo imamo v parlamentarni demokraciji," je predsednik SD Dejan Židan navedel v dopisu predsedniku LMŠ Marjanu Šarcu , koordinatorju Levice Luki Mescu in predsednici SAB Alenki Bratušek .

Dodal je, da je legitimna želja vsake stranke, da je najmočnejša in alternativa SDS. Tudi v SD si želijo, da bi bili po naslednjih volitvah najmočnejša stranka na levici in na sredini: "Ker vemo, da bi znali novo koalicijo voditi tako, da bi delovala štiri leta." Vendar je po Židanovem mnenju pomembno, da iskanje pozornosti ne pomeni neposrednega spopada med štirimi opozicijskimi strankami, ker "od tega bo imela korist le desna vlada".

Negativno je odgovoril na vprašanje, ali bi torej želel postati vodja opozicije. Pač pa v SD želijo, da se opozicijske stranke, če bo prišlo do desne vlade, naučijo tako sodelovati, da bo med njimi več zaupanja, komunikacije in koordinacije. Po njegovem mnenju je dovolj, da se predsedniki strank občasno povsem enakopravno sestanejo in da njihove poslanske skupine pomembne predloge včasih skupaj vložijo v parlamentarni postopek. Oblika koordinacije, torej formalna ali neformalna, je stvar dogovora.

Šarec sicer pričakuje, da bo predsednik SDS Janez Janša v torek potrjen za mandatarja, saj ne verjame, da bi šel v to zgodbo, če ne bi imel zagotovljenih glasov. Poslanci LMŠ pa bodo po njegovih besedah prevzeli glasovnice in glasovali proti. Po njegovem mnenju je namreč najbolj normalno, da če si proti, to tudi izraziš. "Če pa ne zaupaš svojim poslancem, glasovnic ne prevzameš," je dejal. Da ne bodo prevzeli glasovnic, so namreč napovedali poslanci SAB.

Spregovoril je tudi o tem, kakšna bo opozicijska drža LMŠ: "Brez žalitev, potvarjanj, poniževanj." Kot je napovedal, bodo opozarjali na tisto, kar ne drži, in na težave ter poskušali uresničiti kaj od tistega, za kar so si prizadevali. Bodo pa ob tem budno spremljali, kako bodo ravnali tisti, ki so določena ravnanja očitali njegovi vladi, je dodal.

Tudi po Šarčevi vrnitvi v DZ bo vodja poslanske skupine ostal Brane Golubović, ki je po Šarčevih ocenah odličen vodja. Spomnil je, da je sam predsednik stranke in ne želi združevati preveč funkcij.

Šarec je še ocenil, da veliko izbire, kot da odstopi s premierske funkcije, ni imel, saj "v nobenem primeru to ne bi šlo dolgo naprej". Očitke, da je sam predal ključe za sestavo vlade, pa je označil za floskule, ki jih posluša že nekaj časa. "Ključe pisarne so predali tisti, ki se bojijo predčasnih volitev. Kogar ni strah, nima težav in ne gre v nobeno vlado, ampak na volitve," je poudaril in dodal, da bodo v novi vladni koaliciji nekateri, "ki jih pač skrbi za stolčke".