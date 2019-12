Židan poziva vlado k razglasitvi podnebne krize

Židan je svoj poziv oblikoval na podlagi posveta, ki ga je v državnem zboru gostil 14. novembra. Na njej so znanstveniki, nevladniki, gospodarstveniki, politiki, mladi in predstavniki drugih delov civilne družbe razpravljali o podnebnih spremembah.

Kot je poudaril predsednik DZ, "smo prišli do soglasja, da je prišel čas za konkretne ukrepe". Z razglasitvijo podnebne in okoljske krize bi se Slovenija postavila ob bok državam in institucijam v Evropi in svetu, ki so to odločitev že sprejele, vključno z Evropskim parlamentom, je spomnil.

Ne le Židan, tudi poslanska skupina njegove stranke SD je vlado že pozvala, naj razglasi podnebno krizo in se aktivno zavzame za njeno reševanje.