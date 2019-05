Židan s pravnimi strokovnjaki o nezdružljivosti funkcij poslancev

Današnji posvet predsednika DZ Dejana Židana s pravnimi strokovnjaki bo verjetno tudi podlaga za nadaljnje ravnanje mandatno-volilne komisije DZ.

Pravni strokovnjaki so ugotavljali, kako naj DZ ravna v aktualnem primeru poslanca madžarske narodne skupnosti Ferenca Horvatha in podobnih primerih, ko prihaja do konflikta interesov in nezdružljivosti funkcij.