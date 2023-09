Židan: Odpravljamo krivice, ko Bloudkovih nagrad niso dobili vsi upravičenci

Bloudkova nagrada je najvišje državno priznanje Republike Slovenije, ki jo od leta 1965 podeljuje Odbor za podeljevanje Bloudkovih priznanj za dosežke na področju športa.

Nagrade so imenovane po velikem športnem delavcu in funkcionarju Stanku Bloudku. Poleg Bloudkovih nagrad, ki so najbolj cenjene, se podeljujejo tudi Bloudkove plakete. Ta priznanja prinašajo tudi denarno nagrado, športnik nosilec Bloudkove nagrade za življenjsko delo ali vrhunski mednarodni športni dosežek pa je upravičen tudi do posebnega dodatka k pokojnini.

V odboru za podeljevanje nagrad so se vsako leto srečevali z nemogočim položajem, zlasti v letih olimpijskih iger, in ob bogati beri odličij niso mogli podeliti priznanj vsem, ki bi si nagrado sicer zaslužili. Po obstoječi ureditvi namreč lahko podelijo le tri, v izjemnih in posebej utemeljenih primerih pa največ štiri nagrade.