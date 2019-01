V SD vre zaradi Prešička: obramba še smiselna?

Širše vodstvo SD se je v Ljubljani sestalo na prvem letošnjem posvetu. Analizirali so rezultate lokalnih volitev, razpravljali o pripravah na letošnje volitve v Evropski parlament ter o prioritetah in projektih stranke v letošnjem letu. Niso pa se mogli izogniti razpravi o očitkih njihovemu ministru za kulturo, ki je v zadnjih dneh tarča obtožb o šikaniranju na delovnem mestu, prav tako nanj letijo očitki o zlorabi položaja.

Prešiček, ki danes pred novinarje ni stopil, je sicer priznal napako, ki jo je storil s prevozom instrumentov na Konservatorij za glasbo in balet v Ljubljani, a zanikal obtožbe glede šikaniranja podrejenih.

Židan, ki je pred dnevi dejal, da jih mora minister za storjene napake dobiti po prstih, vendar pa so v SD odločitev o njegovem položaju prepustili premierju, je danes dejal, da so se na posvetu pogovarjali tudi o dogajanju na ministrstvu za kulturo. "Socialni demokrati smo veseli, da je prišlo do pomembnih premikov. Te pomembne premike nam s svojimi pismi, klici in drugimi načini komunikacije predstavljajo tudi številni kulturniki, ki delujejo tako znotraj profesionalne kulture ali amatersko organizirane kulture. Za vso to podporo smo jim hvaležni," je dejal.

Dodal je, da so veseli, ker je njihovim ministrom znotraj koalicijskih pogajanj uspelo, da so realizirane nekatere točke iz koalicijskega sporazuma. "Gre zlasti za bistveno povečanje denarja za podporo amaterski in profesionalni kulturi in gre za pomembno povečanje denarja, ki bo od letos na razpolago slovenski znanosti in raziskovanju," je pojasnil.

Minister Prešiček je v petek na Twitterju tudi sam zapisal, da je bil na vladi potrjen rebalans proračuna, v katerem je za kulturo predviden dvig integralnih sredstev za 30 milijonov evrov. "Delež proračuna ministrstva za kulturo v državnem proračunu bo tako prvič po letu 2012 znova znašal 1,90 odstotka,"je zapisal.

Na vprašanja novinarjev Židan ni odgovarjal, navedel pa je, da bo usoda ministra Prešička znana v naslednjih dneh.

A čeprav vodstvo stranke razloge za obtožbe išče v Prešičkovi operativnosti, češ da na ministrstvu in nasploh v kulturi marsikoga moti, da naj bi končno začel premikati več let zakrnele zadeve, naloge in razpise, napovedal naj bi tudi številne revizije razdeljevanja in odtekanja denarja, pa v resnici znotraj SD okoli tega vprašanja precej vre, je v oddaji 24UR poročala Suzana Perman. Vodstvo stranke je sicer zadovoljno, da je pozornost z očitkov o mobingu vsaj malo uspelo speljati na nedovoljen prevoz trobent in domnevno načrtno rušenje ministra. A dejstvo je, da praktično nihče več ne ne verjame, da je ta obramba ministra ali njegove državnega sekretarja še smiselna. In če se bo v ponedeljek po Šarčevi odločitvi moral posloviti minister, bo z njim odšel ne le Škoberne, ki se je pred leti že opravičeval zaradi seksističnega vedenja in spolnega nadlegovanja. Ker sta prišla v paketu z ministrom na njegovo zaupanje, se naj bi poslovil tudi drugi državni sekretar Vojko Stopar.

Glede priprav na evropske volitve je Židan danes pojasnil, da se jim zdi v SD pomembno povečati demokratičnost evropskih institucij. "V tem trenutku je v resnici demokratično izvoljen samo Evropski parlament," je spomnil. V SD vladni koaliciji predlagajo, da bi bil lahko evropski komisar iz Slovenije samo nekdo, ki na evropskih volitvah kandidira za poslanca, ki znotraj koalicije pridobi zaupanje volivcev in je izvoljen, predlog koalicije za evropskega komisarja pa mora biti tisti poslanec, ki dobi največ glasov, je poudaril Židan.

Ljudje namreč po njegovih besedah razumemo evropsko komisijo kot nekaj odtujenega. Tudi to, da se od nekod pojavijo kandidati oziroma komisarji, ki se evropskih volitev niso udeležili, zmanjšuje volilno udeležbo državljanov, ki je bila pred petimi leti ena najnižjih, je dejal Židan v nekajminutni izjavi, po kateri tudi na vprašanja o evropskih volitvah ni odgovarjal.

Znano je sicer, da ima Židanovo podporo za nosilko liste sedanja evropska poslanka iz vrst SD Tanja Fajon, ki je sicer v Evropski parlament na zadnjih volitvah prišla s preferenčnimi glasovi ter tako izrinila tedanjega predsednika stranke in nosilca liste Igorja Lukšiča. Kakšna bo lista SD na tokratnih volitvah, naj bi bilo sicer znano sredi februarja, so naknadno pojasnili v stranki.

Z rezultatom lanskih lokalnih volitev je stranka po Židanovih navedbah "do neke mere zadovoljna", povečalo se je število njihovih svetnikov, prav tako tudi število mestnih občin, ki jih vodijo predstavniki SD. "Če smo pred dobrimi štirimi leti začeli z eno mestno občino, sedaj vodimo štiri mestne občine, pa še peto mestno občino vodi župan z našo podporo," je dejal.