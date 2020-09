Židan pravi, da vinskega ključa ni prijavil KPK zaradi prenizke vrednosti

"Kot zahvalo sem dobil simbolno ključ vinskega sefa, ni pa to ključ, ki bi pripadal meni, ki bi ga jaz imel. Ta ključ je še sedaj na ministrstvu ," je pojasnil Židan.

Po besedah nekdanjega župana občine Komen Marka Bandellija, ki je bil tudi med povabljenci, ključ ni bil nikakršno posebno darilo: ''To je navaden ključek, s katerim odpreš ta sef. Nič takega. Mislim, da je ključek nasajen na nekem lesu, na njem pa piše ime in Vinakras.''

Tudi Bandelli je od direktorja Vinakras prejel ključ, a ne kot protokolarno darilo, pač pa kot župan občine, ki je takrat najela svoj sef v vinski kleti. "To je isto, kakor če bi šli v München, kjer je pivo in imajo sefe od piva. Lastniki v svoj sef shranjujejo sodčke piva. To je ista reč, samo da tukaj dobiš vino.''

Podobno so svoj sef najela tudi številna podjetja, pa tudi občina Sežana, je pojasnil Bandelli. Pogodbe naj bi sklenili za 10 let, mesečno pa naj bi za sef plačevali okoli 50 evrov. "Kadar smo imeli kakšne goste, kakšno prireditev, posebno osebo, smo koristili vino, ki je bilo tam deponirano. Da smo lahko konzumirali v kleti Vinakrasa.''

Kot nam je v telefonskem pogovoru pojasnil direktor Vinakras, uslužbenci ministrstva te možnosti nimajo. Buteljke so namreč v lasti podjetja, ključ pa predajo le simbolno, kot zahvalo za pomoč v – kot se je nedavno izkazalo, sicer neuspešnem boju za zaščito terana.