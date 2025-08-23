Zidanica za dober milijon evrov?

Da se bo v Kozinovi zidanici na Trški gori nad dolenjsko prestolnico, po letih propadanja, spet skladalo, pa torej še zdaleč ne bo poceni. Ta hip je vredna vsega 24.000 evrov. Poslanec SDS-a Žan Mahnič bi ministrici pomagal pri varčevanju z davkoplačevalskim denarjem, svojo bi prodal za pol manj, pa naj jo poimenujejo po Marjanu Kozini .

Ministrica Asta Vrečko in novomeški župan Gregor Macedoni podpisala pogodbo o obnovi in dozidavi zidanice kultnega slovenskega skladatelja Marjana Kozine , ki je oblikoval glasbo za filmske klasike kot so Kekec, Na svoji zemlji in Dolina miru.

Ministrica za kulturo je v oddaji 24UR ZVEČER pojasnila, da omenjena naložba sodi v sklop obsežnega investicijskega cikla prenove kulturne dediščine in infrastrukture. Gre za razpis v skupni vrednosti 16 milijonov evrov, ki je bil namenjen 18 občinam v vzhodni kohezijski regiji za ohranjanje in nadgradnjo kulturne dediščine, pri čemer je bila med uspešnimi prijavitelji tudi občina Novo mesto. Poudarila je, da ocenjene stroške in program pripravi občina kot prijaviteljica, ministrstvo pa preverja skladnost z zakonodajo.

Obnovljena zidanica bo služila tudi kot rezidenca za skladatelje, načrtovana je tudi manjša dvorana in digitalizacija Kozinovega opusa, s čimer se bo poglobilo poznavanje Kozinovega časa in dela.

Asta Vrečko je poudarila, da obnova kulturne dediščine ni primerljiva z gradnjo novogradnje ali nakupom pohištva v trgovini. Gre za kompleksen proces, ki zahteva sodelovanje Zavoda za varstvo kulturne dediščine in ne vključuje zgolj obnove, temveč tudi nadgradnjo v smeri kulturnega turizma. Kot pravi, so spominske hiše izjemno priljubljene med domačimi in tujimi obiskovalci, kot primer uspešne prenove je navedla Prešernovo Vrbo in Župančičevo hišo.